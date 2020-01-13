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    Новини

    Американська кіноакадемія назвала усіх номінантів на премію Оскар

    • Розсилка
    Американська кіноакадемія назвала усіх номінантів на премію Оскар

    Список претендентів 13 січня було оголошено в Лос-Анджелесі

    У понеділок, 13 січня, Американська кіноакадемія представляє номінантів на головну кінопремію року.
    Стали відомі імена претендентів на престижну премію Американської кіноакадемії, переможців якої назвуть на 92-ий церемонії нагородження. Головна кіноподія року відбудеться в ніч з 9 на 10 лютого в театрі Долбі в Лос-Анджелесі.

    Найкращий фільм

    • Аутсайдери
    • Ірландець
    • Кролик Джоджо
    • Джокер
    • Маленькі жінки
    • Шлюбна історія
    • 1917
    • Одного разу в ... Голлівуді
    • Паразити

    Найкраща чоловіча роль

    • Антоніо Бандерас, Біль та слава
    • Леонардо Ді Капріо, Одного раз в ... Голлівуді
    • Адам Драйвер, Шлюбна історія
    • Гоакін Фенікс, Джокер
    • Джонатан Прайс, Два папи

    Найкраща чоловіча роль другого плану

    • Бред Пітт, Одного разу в ... Голлівуді
    • Том Генкс, Прекрасний день за сусідством
    • Ентоні Хопкінс, Два Папи
    • Аль Пачіно, Ірландець
    • Джо Пеші, Ірландець

    Найкраща жіноча роль

    • Сінтія Ерайво, Гарріет
    • Скарлетт Йоганссон, Шлюбна історія
    • Сірша Ронан, Маленькі жінки
    • Шарліз Терон, Скандал
    • Рене Зеллвегер, Джуді

    Найкраща жіноча роль другого плану

    • Лора Дерн
    • Скарлетт Йоганссон
    • Флоренс П'ю
    • Кеті Бейтс
    • Марго Роббі

    Найкраща пісня

    • Історія іграшок 4
    • Рокетмен
    • Breakthrough
    • Frozen 2
    • Stand Up / Harriet

    Найкращий фільм іноземною мовою

    • Тіло Христове (Польща)
    • Світ меду (Північна Македонія)
    • Знедолені (Франція)
    • Біль та слава (Іспанія)
    • Паразити (Південна Корея)

    Найкращий режисер

    • Квентін Тарантіно (Одного разу... в Голлівуді)
    • Сем Мендес (1917)
    • Мартін Скорсезе (Ірландець)
    • Тодд Філліпс (Джокер)
    • Пон Чжун Хо (Паразити)

    Найкращий анімаційний повнометражний фільм

    • Історія іграшок 4
    • Як приборкати дракона 3
    • Містер Лінк: Загублена ланка еволюції
    • Я втратив тіло
    • Клаус

    Найкращий оригінальний сценарій

    • Ножі наголо
    • Шлюбна історія
    • 1917
    • Одного разу... в Голлівуді
    • Паразити

    Найкращий сценарій-адаптація

    • Ірландець
    • Кролик Джоджо
    • Джокер
    • Маленькі жінки

    Найкращий анімаційний короткометражний фільм

    • Дочка (Dcera/The Doughter),
    • Кохання Волосся (Hair love)
    • Кітбуль (Kitbull),
    • Незабутній (Memorable)
    • Сестра (Sister)

    Найкращий документальний повнометражний фільм

    • Американська фабрика Світ меду
    • Печера
    • На межі демократії
    • Для Сами

    Найкращий документальний короткометражний фільм

    • За відсутності
    • Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)
    • Життя обганяє мене
    • Сент Луїс Супермен
    • Прогулянка ходою Ча-Ча

    Найкраща робота художника-постановника

    • Ірландець
    • Кролик Джоджо
    • 1917
    • Одного разу ... в Голлівуді
    • Паразити

    Найкраща операторська робота

    • Ірландець
    • Джокер
    • Одного разу в ... Голлівуді
    • 1917
    • Маяк

    Найкращий монтаж

    • Аутсайдери
    • Джокер
    • Ірландець
    • Кролик Джоджо
    • Паразити

    Найкращий звук

    • Аутсайдериі
    • До зірок
    • Джокер
    • 1917
    • Одного разу ... в Голлівуді

    Найкращий звуковий монтаж

    • Аутсайдери
    • Джокер
    • 1917
    • Одного разу в ... Голлівуді
    • Зоряні війни: Скайуокер. Схід

    Найкраща музика до фільму

    • Шлюбна історія
    • 1917
    • Джокер
    • Маленькі жінки
    • Зоряні війни: Скайуокер. Схід

    Найкращі візуальні ефекти

    • Месники: Фінал
    • Ірландець
    • Король лев
    • 1917
    • Зоряні війни: Скайуокер. Схід

    Найкращий дизайн костюмів

    • Ірландець
    • Кролик Джоджо
    • Джокер
    • Маленькі жінки
    • Одного разу в ... Голлівуді

    Найкращий грим та зачіски

    • Скандал
    • Джокер
    • Джуді
    • Чаклунка: Повелителька темряви
    • 1917

    Зауважимо, що 92-га за рахунком церемонія вручення нагород Оскар-2020, традиційно, відбудеться у театрі Долбі у Голлівуді, Лос-Анджелес. Дата проведення – 9 лютого, однак за київським часом це вже буде 10 лютого о 1:30. Вестиме трансляцію канал ABC.

    Зазначимо, в жовтні 2019 року Американська кіноакадемія вже вручила спеціальні нагороди на репетиції премії Оскар - церемонії нагородження Governor Awards. Культовий американський режисер Девід Лінч отримав свій перший Оскар і відразу ж за видатний внесок у кіномистецтво. Також почесну нагороду за внесок отримали італійський режисер Ліна Вертмюллер і американський актор Уес Стьюді. Нагорода за видатний внесок у справа гуманізму дісталася актрисі Джині Девіс.

    Своїх лауреатів вже назвали кінопремії Золотий Глобус і Critics 'Choice Awards. Найбільша кількість нагород обох премій зібрала картина Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Трохи відстають в гонці за нагородами «Джокер» Тодда Філліпса, «1917» Сема Мендеса і «Паразити» Пон Чжун Хо.

    США кіно мистецтво Премія «Оскар» актор фільм Оскар
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