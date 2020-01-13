Американська кіноакадемія назвала усіх номінантів на премію Оскар
Список претендентів 13 січня було оголошено в Лос-Анджелесі
У понеділок, 13 січня, Американська кіноакадемія представляє номінантів на головну кінопремію року.
Стали відомі імена претендентів на престижну премію Американської кіноакадемії, переможців якої назвуть на 92-ий церемонії нагородження. Головна кіноподія року відбудеться в ніч з 9 на 10 лютого в театрі Долбі в Лос-Анджелесі.
Найкращий фільм
- Аутсайдери
- Ірландець
- Кролик Джоджо
- Джокер
- Маленькі жінки
- Шлюбна історія
- 1917
- Одного разу в ... Голлівуді
- Паразити
Найкраща чоловіча роль
- Антоніо Бандерас, Біль та слава
- Леонардо Ді Капріо, Одного раз в ... Голлівуді
- Адам Драйвер, Шлюбна історія
- Гоакін Фенікс, Джокер
- Джонатан Прайс, Два папи
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Бред Пітт, Одного разу в ... Голлівуді
- Том Генкс, Прекрасний день за сусідством
- Ентоні Хопкінс, Два Папи
- Аль Пачіно, Ірландець
- Джо Пеші, Ірландець
Найкраща жіноча роль
- Сінтія Ерайво, Гарріет
- Скарлетт Йоганссон, Шлюбна історія
- Сірша Ронан, Маленькі жінки
- Шарліз Терон, Скандал
- Рене Зеллвегер, Джуді
Найкраща жіноча роль другого плану
- Лора Дерн
- Скарлетт Йоганссон
- Флоренс П'ю
- Кеті Бейтс
- Марго Роббі
Найкраща пісня
- Історія іграшок 4
- Рокетмен
- Breakthrough
- Frozen 2
- Stand Up / Harriet
Найкращий фільм іноземною мовою
- Тіло Христове (Польща)
- Світ меду (Північна Македонія)
- Знедолені (Франція)
- Біль та слава (Іспанія)
- Паразити (Південна Корея)
Найкращий режисер
- Квентін Тарантіно (Одного разу... в Голлівуді)
- Сем Мендес (1917)
- Мартін Скорсезе (Ірландець)
- Тодд Філліпс (Джокер)
- Пон Чжун Хо (Паразити)
Найкращий анімаційний повнометражний фільм
- Історія іграшок 4
- Як приборкати дракона 3
- Містер Лінк: Загублена ланка еволюції
- Я втратив тіло
- Клаус
Найкращий оригінальний сценарій
- Ножі наголо
- Шлюбна історія
- 1917
- Одного разу... в Голлівуді
- Паразити
Найкращий сценарій-адаптація
- Ірландець
- Кролик Джоджо
- Джокер
- Маленькі жінки
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- Дочка (Dcera/The Doughter),
- Кохання Волосся (Hair love)
- Кітбуль (Kitbull),
- Незабутній (Memorable)
- Сестра (Sister)
Найкращий документальний повнометражний фільм
- Американська фабрика Світ меду
- Печера
- На межі демократії
- Для Сами
Найкращий документальний короткометражний фільм
- За відсутності
- Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)
- Життя обганяє мене
- Сент Луїс Супермен
- Прогулянка ходою Ча-Ча
Найкраща робота художника-постановника
- Ірландець
- Кролик Джоджо
- 1917
- Одного разу ... в Голлівуді
- Паразити
Найкраща операторська робота
- Ірландець
- Джокер
- Одного разу в ... Голлівуді
- 1917
- Маяк
Найкращий монтаж
- Аутсайдери
- Джокер
- Ірландець
- Кролик Джоджо
- Паразити
Найкращий звук
- Аутсайдериі
- До зірок
- Джокер
- 1917
- Одного разу ... в Голлівуді
Найкращий звуковий монтаж
- Аутсайдери
- Джокер
- 1917
- Одного разу в ... Голлівуді
- Зоряні війни: Скайуокер. Схід
Найкраща музика до фільму
- Шлюбна історія
- 1917
- Джокер
- Маленькі жінки
- Зоряні війни: Скайуокер. Схід
Найкращі візуальні ефекти
- Месники: Фінал
- Ірландець
- Король лев
- 1917
- Зоряні війни: Скайуокер. Схід
Найкращий дизайн костюмів
- Ірландець
- Кролик Джоджо
- Джокер
- Маленькі жінки
- Одного разу в ... Голлівуді
Найкращий грим та зачіски
- Скандал
- Джокер
- Джуді
- Чаклунка: Повелителька темряви
- 1917
Зауважимо, що 92-га за рахунком церемонія вручення нагород Оскар-2020, традиційно, відбудеться у театрі Долбі у Голлівуді, Лос-Анджелес. Дата проведення – 9 лютого, однак за київським часом це вже буде 10 лютого о 1:30. Вестиме трансляцію канал ABC.
Зазначимо, в жовтні 2019 року Американська кіноакадемія вже вручила спеціальні нагороди на репетиції премії Оскар - церемонії нагородження Governor Awards. Культовий американський режисер Девід Лінч отримав свій перший Оскар і відразу ж за видатний внесок у кіномистецтво. Також почесну нагороду за внесок отримали італійський режисер Ліна Вертмюллер і американський актор Уес Стьюді. Нагорода за видатний внесок у справа гуманізму дісталася актрисі Джині Девіс.
Своїх лауреатів вже назвали кінопремії Золотий Глобус і Critics 'Choice Awards. Найбільша кількість нагород обох премій зібрала картина Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Трохи відстають в гонці за нагородами «Джокер» Тодда Філліпса, «1917» Сема Мендеса і «Паразити» Пон Чжун Хо.