Американська кіноакадемія назвала усіх номінантів на премію Оскар



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Список претендентів 13 січня було оголошено в Лос-Анджелесі

У понеділок, 13 січня, Американська кіноакадемія представляє номінантів на головну кінопремію року.

Стали відомі імена претендентів на престижну премію Американської кіноакадемії, переможців якої назвуть на 92-ий церемонії нагородження. Головна кіноподія року відбудеться в ніч з 9 на 10 лютого в театрі Долбі в Лос-Анджелесі.

Найкращий фільм

Аутсайдери

Ірландець

Кролик Джоджо

Джокер

Маленькі жінки

Шлюбна історія

1917

Одного разу в ... Голлівуді

Паразити

Найкраща чоловіча роль

Антоніо Бандерас, Біль та слава

Леонардо Ді Капріо, Одного раз в ... Голлівуді

Адам Драйвер, Шлюбна історія

Гоакін Фенікс, Джокер

Джонатан Прайс, Два папи

Найкраща чоловіча роль другого плану

Бред Пітт, Одного разу в ... Голлівуді

Том Генкс, Прекрасний день за сусідством

Ентоні Хопкінс, Два Папи

Аль Пачіно, Ірландець

Джо Пеші, Ірландець

Найкраща жіноча роль

Сінтія Ерайво, Гарріет

Скарлетт Йоганссон, Шлюбна історія

Сірша Ронан, Маленькі жінки

Шарліз Терон, Скандал

Рене Зеллвегер, Джуді

Найкраща жіноча роль другого плану

Лора Дерн

Скарлетт Йоганссон

Флоренс П'ю

Кеті Бейтс

Марго Роббі

Найкраща пісня

Історія іграшок 4

Рокетмен

Breakthrough

Frozen 2

Stand Up / Harriet

Найкращий фільм іноземною мовою

Тіло Христове (Польща)

Світ меду (Північна Македонія)

Знедолені (Франція)

Біль та слава (Іспанія)

Паразити (Південна Корея)

Найкращий режисер

Квентін Тарантіно (Одного разу... в Голлівуді)

Сем Мендес (1917)

Мартін Скорсезе (Ірландець)

Тодд Філліпс (Джокер)

Пон Чжун Хо (Паразити)

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

Історія іграшок 4

Як приборкати дракона 3

Містер Лінк: Загублена ланка еволюції

Я втратив тіло

Клаус

Найкращий оригінальний сценарій

Ножі наголо

Шлюбна історія

1917

Одного разу... в Голлівуді

Паразити

Найкращий сценарій-адаптація

Ірландець

Кролик Джоджо

Джокер

Маленькі жінки

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

Дочка (Dcera/The Doughter),

Кохання Волосся (Hair love)

Кітбуль (Kitbull),

Незабутній (Memorable)

Сестра (Sister)

Найкращий документальний повнометражний фільм

Американська фабрика Світ меду

Печера

На межі демократії

Для Сами

Найкращий документальний короткометражний фільм

За відсутності

Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)

Життя обганяє мене

Сент Луїс Супермен

Прогулянка ходою Ча-Ча

Найкраща робота художника-постановника

Ірландець

Кролик Джоджо

1917

Одного разу ... в Голлівуді

Паразити

Найкраща операторська робота

Ірландець

Джокер

Одного разу в ... Голлівуді

1917

Маяк

Найкращий монтаж

Аутсайдери

Джокер

Ірландець

Кролик Джоджо

Паразити

Найкращий звук

Аутсайдериі

До зірок

Джокер

1917

Одного разу ... в Голлівуді

Найкращий звуковий монтаж

Аутсайдери

Джокер

1917

Одного разу в ... Голлівуді

Зоряні війни: Скайуокер. Схід

Найкраща музика до фільму

Шлюбна історія

1917

Джокер

Маленькі жінки

Зоряні війни: Скайуокер. Схід

Найкращі візуальні ефекти

Месники: Фінал

Ірландець

Король лев

1917

Зоряні війни: Скайуокер. Схід

Найкращий дизайн костюмів

Ірландець

Кролик Джоджо

Джокер

Маленькі жінки

Одного разу в ... Голлівуді

Найкращий грим та зачіски

Скандал

Джокер

Джуді

Чаклунка: Повелителька темряви

1917

Зауважимо, що 92-га за рахунком церемонія вручення нагород Оскар-2020, традиційно, відбудеться у театрі Долбі у Голлівуді, Лос-Анджелес. Дата проведення – 9 лютого, однак за київським часом це вже буде 10 лютого о 1:30. Вестиме трансляцію канал ABC.

Зазначимо, в жовтні 2019 року Американська кіноакадемія вже вручила спеціальні нагороди на репетиції премії Оскар - церемонії нагородження Governor Awards. Культовий американський режисер Девід Лінч отримав свій перший Оскар і відразу ж за видатний внесок у кіномистецтво. Також почесну нагороду за внесок отримали італійський режисер Ліна Вертмюллер і американський актор Уес Стьюді. Нагорода за видатний внесок у справа гуманізму дісталася актрисі Джині Девіс.

Своїх лауреатів вже назвали кінопремії Золотий Глобус і Critics 'Choice Awards. Найбільша кількість нагород обох премій зібрала картина Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Трохи відстають в гонці за нагородами «Джокер» Тодда Філліпса, «1917» Сема Мендеса і «Паразити» Пон Чжун Хо.