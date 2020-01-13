Оголошено номінантів антипремії «Золота малина»



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Антипремія «Золота малина» заснована в 1981 році

Увесь список «переможців» буде оголошено 8 лютого, за день до церемонії «Оскар»

Сатирична кінопремія «Золота малина», яка вручається за сумнівні досягнення у кіномистецтві, оголосила цьогорічний шорт-лист.

Про це повідомляє портал The Avocado.

У категорії «Найгірший фільм» представлені «Кішки», «Фанатик», «Скло», «Годзілла: Король монстрів», «Привиди Шерон Тейт», «Геллбой», «Медея на похороні», «Рембо: Остання кров», «Репродукція», «Море спокуси» та «Зеровілль».

Найгіршим актором року можуть стати Джерард Батлер («Падіння ангела»), Джеймс Франко («Зеровілль»), Девід Гарбор («Геллбой»), Джеймс Мак-Евой («Скло»), Меттью Мак-Конагі («Море спокуси»), Кіану Рівз («Репродукція»), Сільвестр Сталлоне («Рембо: Остання кров») та Джон Траволта («Фанатик»).

У категорії «Найгірша актриса року» номіновані Гіларі Дафф («Привиди Шерон Тейт»), Меган Фокс («Зеровілль»), Енн Гетевей («Шахрайки» і «Море спокуси»), Франческа Гейворд («Кішки»), Мілла Йовович ( «Геллбой»), Демі Мур («Корпоративні тварини»), Тайлер Перрі («Похорон Медеі») та Ребел Вілсон («Шахрайки»).

Увесь список «переможців» буде оголошено 8 лютого, за день до церемонії «Оскар».

Антипремія «Золота малина» заснована в 1981 році й вручається найгіршим фільмам, акторам, режисерам і сценаристам року. «Переможців» визначають за підсумками голосування членів так Фонду Golden Raspberry Award Foundation (GRAF). До його складу входять понад 500 анонімних представників 12 країн, голосування відбувається поштою.