  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оголошено номінантів антипремії «Золота малина»

    • Розсилка
    Антипремія &laquo;Золота малина&raquo; заснована в 1981 році - Оголошено номінантів антипремії «Золота малина»
    Антипремія «Золота малина» заснована в 1981 році

    Увесь список «переможців» буде оголошено 8 лютого, за день до церемонії «Оскар»

    Сатирична кінопремія «Золота малина», яка вручається за сумнівні досягнення у кіномистецтві, оголосила цьогорічний шорт-лист.

    Про це повідомляє портал The Avocado.

    У категорії «Найгірший фільм» представлені «Кішки», «Фанатик», «Скло», «Годзілла: Король монстрів», «Привиди Шерон Тейт», «Геллбой», «Медея на похороні», «Рембо: Остання кров», «Репродукція», «Море спокуси» та «Зеровілль».

    Найгіршим актором року можуть стати Джерард Батлер («Падіння ангела»), Джеймс Франко («Зеровілль»), Девід Гарбор («Геллбой»), Джеймс Мак-Евой («Скло»), Меттью Мак-Конагі («Море спокуси»), Кіану Рівз («Репродукція»), Сільвестр Сталлоне («Рембо: Остання кров») та Джон Траволта («Фанатик»).

    У категорії «Найгірша актриса року» номіновані Гіларі Дафф («Привиди Шерон Тейт»), Меган Фокс («Зеровілль»), Енн Гетевей («Шахрайки» і «Море спокуси»), Франческа Гейворд («Кішки»), Мілла Йовович ( «Геллбой»), Демі Мур («Корпоративні тварини»), Тайлер Перрі («Похорон Медеі») та Ребел Вілсон («Шахрайки»).

    Увесь список «переможців» буде оголошено 8 лютого, за день до церемонії «Оскар».

    Антипремія «Золота малина» заснована в 1981 році й вручається найгіршим фільмам, акторам, режисерам і сценаристам року. «Переможців» визначають за підсумками голосування членів так Фонду Golden Raspberry Award Foundation (GRAF). До його складу входять понад 500 анонімних представників 12 країн, голосування відбувається поштою.

    кіно Премія «Оскар» актриса актор фільм Оскар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ