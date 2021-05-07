Злякалися масових страйків? Шахтарям переказали частину заборгованості із зарплати

Шахтарі з усіх державних шахт України мають намір 12 травня приїхати до Києва на безстрокову акцію протесту

У п’ятницю, 7 травня, на рахунки вуглевидобувних підприємств переказали 237,3 млн грн. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України у Facebook.

«Міненерго звернулося до Міністерства фінансів щодо внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2021 рік шляхом наближення бюджетних асигнувань за програмою «Реструктуризація вугільної галузі» на квітень в обсязі 836, 5 млн грн із жовтня-грудня 2021 року», – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, шахтарі з усіх державних шахт України мають намір 12 травня приїхати до Києва на безстрокову акцію протесту з вимогою підвищити зарплату й погасити заборгованість з оплати праці. Про це заявив член Комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних питань, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

За його словами, основними вимогами гірників є погашення заборгованості із заробітної плати, яка становить 2 млрд грн, підвищення заробітної плати гірників, а також удосконалення трудового законодавства.

«Коли 12, 13, 14 травня й далі шахтарі будуть під Офісом президента, біля Кабміну, там питання стоятимуть дуже конкретні: як виживати шахтарським містам і родинам? Шахтарі ставлять питання щодо підвищення заробітної плати», – сказав Волинець.

Голова профспілки додав, що шахтарські протести проходитимуть у різних формах, вони будуть не лише в Києві, а й на регіональному рівні. Волинець допустив можливе проведення акцій протестів під землею в шахтах.

Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено 3,2 млрд грн на дотації державним шахтам. В 2020 році було передбачено 3,6 млрд грн, однак упродовж року видатки зросли до 5 млрд грн.