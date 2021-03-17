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    Шахтарі під Офісом президента виступають проти імпорту струму з РФ і Білорусі, – лідер профспілки гірників

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    Шахтарі під Офісом президента виступають проти імпорту струму з РФ і Білорусі, – лідер профспілки гірників

    Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року

    Шахтарі ДП «Львіввугілля» під стінами Офісу Президента вимагали в тому числі пояснити причини імпорту електричної енергії з Росії і Білорусі.

    Про це повідомив народний депутат, лідер Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

    «Одне з питань, яке сьогодні задають шахтарі ДП «Львіввугілля» на акції протесту в Києві, – чому влада знову обманула їх з імпортом російської електроенергії. Шахтарі прекрасно пам’ятають, до чого призвів імпорт російських МВт-год рік тому. Тоді, якщо хто забув, 95% шахт знаходилися в простої, оскільки українське вугілля замінили російською електроенергією. Шахтарі на кілька місяців були фактично позбавлені роботи. В ту ж саму пастку влада заганяє шахтарів і сьогодні», – зазначив нардеп.

    За його словами, імпорт російської електроенергії – це один із показових проявів тотальної кризи в паливно-енергетичному комплексі країни.

    «Це наслідок деструктивної політики неконституційного регулятора НКРЕКП, чиє керівництво загрузло в корупційних скандалах», – наголосив Волинець.

    Він додав, що з початку року на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі витрачено понад 900 млн грн, а борги із заробітної плати перед шахтарями держшахт станом на сьогодні складають понад 1 млрд гривень

    «Влада готова фінансувати країну-агресора, лишаючи права власних шахтарів вчасно отримувати заробітну плату і змушуючи їх лишати свої родини і їхати до столиці, під Офіс Президента добиватися виплати боргів», – підсумував лідер профспілки гірників.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано майже 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

    Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука.

    Теги: Білорусь Росія НКРЕКП вугілля імпорт Офіс президента
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