Відсьогодні Україна відновила закупівлю російської електроенергії через Білорусь – нардеп

З початку року за імпорт з Росії і Білорусі наша країна заплатила рівно 955 млн грн

Україна з 5 травня відновила імпорт російської електричної енергії через Білорусь попри рішення Верховної ради заборонити поставки до кінця року.

Про це повідомила народний депутат Людмила Буймістер, членкиня фракції «Слуга Народу».

«Сьогодні, 5 травня, Україна знову відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Це попри рішення парламенту, попри затверджений Міненерго прогнозний баланс і попри десяток блоків українських ТЕС і ТЕЦ, які вимушено знаходяться в резерві», – повідомила нардеп на своїй сторінці в Facebook.

За її інформацією, сьогодні платіж за імпорт струму складе менше 1 млн грн. Загалом з початку року за корупційний імпорт з Росії і Білорусі наша країна заплатила рівно 955 млн грн.

«Минуло майже три тижні з того часу як Верховна рада проголосувала за надання НКРЕКП повноваження забороняти імпорт, однак погрузлий в корупційних скандалах регулятор навіть не розпочав підготовку до заборони поставок», – наголосила нардеп.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.