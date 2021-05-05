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    Відсьогодні Україна відновила закупівлю російської електроенергії через Білорусь – нардеп

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    Відсьогодні Україна відновила закупівлю російської електроенергії через Білорусь – нардеп

    З початку року за імпорт з Росії і Білорусі наша країна заплатила рівно 955 млн грн

    Україна з 5 травня відновила імпорт російської електричної енергії через Білорусь попри рішення Верховної ради заборонити поставки до кінця року.

    Про це повідомила народний депутат Людмила Буймістер, членкиня фракції «Слуга Народу».

    «Сьогодні, 5 травня, Україна знову відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Це попри рішення парламенту, попри затверджений Міненерго прогнозний баланс і попри десяток блоків українських ТЕС і ТЕЦ, які вимушено знаходяться в резерві», – повідомила нардеп на своїй сторінці в Facebook.

    За її інформацією, сьогодні платіж за імпорт струму складе менше 1 млн грн. Загалом з початку року за корупційний імпорт з Росії і Білорусі наша країна заплатила рівно 955 млн грн.

    «Минуло майже три тижні з того часу як Верховна рада проголосувала за надання НКРЕКП повноваження забороняти імпорт, однак погрузлий в корупційних скандалах регулятор навіть не розпочав підготовку до заборони поставок», – наголосила нардеп.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

    15 квітня Верховна Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

    Теги: Білорусь ТЕС Росія НКРЕКП Міненерго імпорт
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