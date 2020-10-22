ЗМІ: Нацполіція проводить обшуки в офісі партії «Єдність» через підкуп виборців



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Поліція крім партії «Єдність Олександра Омельченка» готується обшукати ще 15 офісів різних партій

Обшуки в офісі партії «Єдність Олександра Омельченка» проводяться в зв'язку з підкупом виборців, - джерело

У київському офісі партії «Єдність Олександра Омельченка» проходять обшуки в зв'язку з інформацією про підкуп виборців. Про це повідомляє Zik з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Як повідомляє джерело, обшуки в офісі партії «Єдність Олександра Омельченка» проводяться в зв'язку з організацією цією партією підкупу виборців. Наразі правоохоронці вилучили списки осіб, яких підкупили і планували підкупити у 8 районах Києва.

Видання зазначає, що за інформацію з їхнього джерела, цей обшук лише перший з низки.

Крім нього готуються обшуки ще у 15 офісах різних партій. Назви політсил, також підозрюваних у підкупі виборців, поки що не розголошуються.

Нагадаємо, що поліція вже традиційно бореться з фальсифікацією виборів. Так, раніше голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков вже виступав в якості гаранта прозорості виборчого процесу на минулих президентських і парламентських виборах.

Перед стартом нинішньої виборчої гонки глава МВС пообіцяв, що та позиція відомства, яка була на президентських і парламентських виборах, буде «такою ж жорсткою і зараз». Він також заявив про здатність забезпечити чесні і адекватні вибори 25 жовтня.