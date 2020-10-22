  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЗМІ: Нацполіція проводить обшуки в офісі партії «Єдність» через підкуп виборців

    • Розсилка
    Поліція крім партії &laquo;Єдність Олександра Омельченка&raquo; готується обшукати ще 15 офісів різних партій - ЗМІ: Нацполіція проводить обшуки в офісі партії «Єдність» через підкуп виборців
    Поліція крім партії «Єдність Олександра Омельченка» готується обшукати ще 15 офісів різних партій

    Обшуки в офісі партії «Єдність Олександра Омельченка» проводяться в зв'язку з підкупом виборців, - джерело

    У київському офісі партії «Єдність Олександра Омельченка» проходять обшуки в зв'язку з інформацією про підкуп виборців. Про це повідомляє Zik з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

    Як повідомляє джерело, обшуки в офісі партії «Єдність Олександра Омельченка» проводяться в зв'язку з організацією цією партією підкупу виборців. Наразі правоохоронці вилучили списки осіб, яких підкупили і планували підкупити у 8 районах Києва.

    Видання зазначає, що за інформацію з їхнього джерела, цей обшук  лише перший з низки.

    Крім нього готуються обшуки ще у 15 офісах різних партій. Назви політсил, також підозрюваних у підкупі виборців, поки що не розголошуються.

    Нагадаємо, що поліція вже традиційно бореться з фальсифікацією виборів. Так, раніше голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков вже виступав в якості гаранта прозорості виборчого процесу на минулих президентських і парламентських виборах.

    Перед стартом нинішньої виборчої гонки глава МВС пообіцяв, що та позиція відомства, яка була на президентських і парламентських виборах, буде «такою ж жорсткою і зараз». Він також заявив про здатність забезпечити чесні і адекватні вибори 25 жовтня.

    Національна поліція України обшук ЗМІ Київ вибори Арсен Аваков партії поліція Олександр Омельченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies