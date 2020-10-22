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    Кандидати на місцевих виборах ігнорують карантин – КВУ

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    Ці концерти та інші заходи відбувалися навіть у селах, де раніше не відбувалось такої активності, - пояснює Кошель - Кандидати на місцевих виборах ігнорують карантин – КВУ
    Ці концерти та інші заходи відбувалися навіть у селах, де раніше не відбувалось такої активності, - пояснює Кошель

    Не мало б бути концертів, кампаній від дверей до дверей, зустрічей із великою кількістю виборців, – пояснює Кошель

    Голова Комітету виборців України Олексій Кошель розкритикував кандидатів на місцевих виборах за порушення карантинних обмежень.

    В інтерв’ю «Главкому» Кошель зазначив, що більшість кандидатів порушують правила безпеки під час пандемії та проводять масові заході, в тому числі концерти.

    «На старті виборчої кампанії ми оцінювали її на порядок дешевшою для суб’єктів виборчого процесу, адже вибори відбуваються в умовах пандемії. Тож окремі акції та агітаційні заходи не могли бути проведені. Я вважаю, що не мало б бути концертів, кампаній від дверей до дверей, зустрічей із великою кількістю виборців тощо. Але ми бачимо, що політики від таких акцій не відмовилися. Скажімо, в окремих регіонах були безпрецедентно великі концертні акції, зокрема, в Чернігівській області партія «Рідний дім» діючого мера у липні-серпні проводила концерти за участю українських зірок по кілька на тиждень. Ці концерти та інші заходи відбувалися навіть у селах, де раніше не відбувалось такої активності. Тому я думаю, що кампанія буде достатньо витратною, але зараз складно говорити про конкретні суми. Традиційно тіньова складова складає не менше 50%, і думаю, що ці вибори не будуть винятком», – пояснив голова КВУ.

    Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для виборчих комісій.

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