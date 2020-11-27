ЗМІ: НАБУ відновила справу проти голови Дніпропетровської облради Олійника

Олійник у своїй декларації не вказав жодного родича, хоча за законом був зобов'язаний зробити це

Національне антикорупційне бюро України відновило розслідування проти голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника за статтею Кримінального кодексу 366-1 «Декларування недостовірної інформації». А Головне слідче управління Державної фіскальної служби зайнялося цивільною дружиною Олійника Іриною Гуназою за статтями 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» та 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».

Про це повідомляє Дело.

Згідно з матеріалами НАБУ, Олійник, будучи суб'єктом декларування, у своїй декларації не вказав жодного родича, хоча за законом був зобов'язаний зробити це. Відповідно, він не вказав і майно своїх близьких.

Під категорію родичі підпадають не лише офіційні члени сім'ї, а також і ті, хто проживає разом із суб'єктом декларування, має спільний побут, наприклад, цивільні чоловік або дружина. Олійник перебуває фактично в шлюбних відносинах, але без реєстрації, з Іриною Гуназою, яка живе на дві країни - Україну і Словаччину. Голову Дніпропетровської облради з цією жінкою пов'язують двоє спільних дітей.

В Україні Гуназі з 2015 року належить компанія ТОВ «Берег-А», з 2019 року - ТОВ «Власт 2020». А у Словаччині Гуназа володіє компаніями Arograf, s.r.o. і Proxima, s.r.o. На останню зареєстровано кілька земельних ділянок, нежитлова будівля площею 1019 кв м, сільськогосподарську будову і земельну ділянку 7117 кв м.

«Загалом, Гуназа має чимало майна, яке Олійник вважав за краще приховати, чим і порушив закон», - йдеться в статті.

Державна фіскальна служба теж зацікавилася Гуназою: викликає підозру її підприємницька діяльність, яку вона офіційно почала лише в 2015 році і відразу ж стала володаркою всього того майна, яке виявило НАБУ.

У 2014 році, зайнявши пост заступника тодішнього голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, Олійник взявся за викриття попередньої влади і публічно звинуватив у крадіжці бюджетних грошей дніпровську фірму ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС», яка десятиліттями отримувала підряди на ремонт і будівництво доріг.

А потім, за даними словацького видання Financne noviny, словацька компанія Arograf отримала у власність 50% «УПС».

«УПС» стала серцем будівельного холдингу Святослава Олійника, керованого ним через мережу довірених осіб. Група цих компаній є абсолютним лідером Дніпропетровської області по отриманню держзамовлень і освоєння грошей платників податків", - пишуть журналісти.

У ДФС Гуназу підозрюють у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. Вона стала володарем великої кількості дорогої власності буквально за три-чотири роки, при цьому її доходи за час підприємницької діяльності склали всього трохи більше 2 млн гривень, а за все життя - 3 млн.