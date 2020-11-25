Офіс президента почав консультації щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва

Офіс президента розпочав відповідні консультації з Вищою радою правосуддя минулого тижня

В Офісі президента України заявили про початок консультацій про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Однак, у Вищій раді правосуддя це спростовують. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як пояснив у коментарі виданню голова ради Андрій Овсієнко, ця процедура чітко визначена законом «Про Вищу раду юстиції» та законом «Про судоустрій і статус суддів».

«Але на даний момент (середина листопада) з Офісу президента жодних документів або запитів до нас не надходило», – сказав Овсієнко.

В Офісі президента здивовані такими заявами і запевняють, що направили відповідний лист в Раду правосуддя.

«Минулого тижня (16-22 листопада, - ред.) від Офісу президента на адресу Вищої ради правосуддя було офіційно направлено лист, в якому ми просимо ВРП визначитися з позицією щодо цього питання. Так і проходять ці консультації», – пояснив виданню заступник голови ОП Андрій Смирнов.

У липні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду. Згідно з даними Бюро, керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні, про що свідчать оприлюднені оперативниками аудіозаписи з перемовинами суддів ОАСК.

За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями, як скасування рішення про націоналізацію Приватбанку та про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.