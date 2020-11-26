НАБУ просить дозволу затримати скандального голову Окружного адмінсуду Вовка

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк тим часом розповідає, що він і його колеги не є підозрюваними

Антикорупційне бюро попросило у Венедіктової дозвіл на затримання Вовка та інших суддів ОАСК

Національне антикорупційне бюро направило генпрокурору проєкти клопотань до Вищої ради правосуддя щодо отримання дозволу на затримання і утримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адмінсуду Києва.

Про це повідомляє пресслужба Бюро.

У НАБУ пояснили, що судді ОАСК, яких підозрюють у спробі захоплення державної влади, участі у злочинній організації та зловживанні впливом, не з’являються на допити. Потім детективи подали до Антикорупційного суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді застави.

Суддя прийняв клопотання та неодноразово викликав підозрюваних з ОАСК на засідання, однак вони ігнорують ці виклики.

Саме тому Бюро просить генпрокурора звернутися до Вищої ради правосуддя, аби та дала дозвіл на затримання суддів ОАСК.

Зазначимо, що голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк у Facebook написав, що він і його колеги не є підозрюваними (що в НАБУ заперечують), тому не повинні приходити на допити і до суду. А строк досудового розслідування, як він стверджує, вже закінчився.

Тим часом Офіс президента почав консультації щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва.

У липні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду. Згідно з даними Бюро, керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні, про що свідчать оприлюднені оперативниками аудіозаписи з перемовинами суддів ОАСК.

За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями, як скасування рішення про націоналізацію Приватбанку та про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Також нагадаємо, що Антикорупційна прокуратура проситиме обрати Вовку запобіжний захід у вигляді застави у 3 мільйони гривень.