Насалик вимагає від суду продовження розгляду його справи про декларації

Закриття справи ─ це порушення моїх прав на доступ до правосуддя і справедливий суд, на компенсацію, ─ ексміністр енергетики і вугільної промисловості України

Вищий антикорупційний суд відмовив ексміністру в продовженні справи

Ексміністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик наполягає на продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування, не зважаючи на скасування Конституційним судом України статті 366-1 Кримінального кодексу України. Про це він заявив під час засідання Вищого антикорупційного суду України (ВАКС).

«Я отримав статус підозрюваного, а потім ще й обвинуваченого в злочині, яке я не скоював, ─ сказав ексміністр. ─ Закриття справи ─ це порушення моїх прав на доступ до правосуддя і справедливий суд, на компенсацію і відновлення моїх прав, порушених діями слідства».

Під час судового засідання Насалик відкликав клопотання про закриття справи, подане державним адвокатом на підставі рішення КСУ.

Суд відмовив ексміністру в продовженні справи.

Насалик заявив, що буде оскаржувати це рішення в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

У 2019 НАБУ повідомило про підозру міністру Насалика через невнесення до декларації $ 1,249 млн, які він нібито позичив у фізособи в 2014 році.

Як повідомлялося 7 листопада минулого року, Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо недостовірного декларування доходів колишнім міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом.