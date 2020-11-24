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    Насалик вимагає від суду продовження розгляду його справи про декларації

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    Закриття справи ─ це порушення моїх прав на доступ до правосуддя і справедливий суд, на компенсацію,&nbsp; ─ ексміністр енергетики і вугільної промисловості України - Насалик вимагає від суду продовження розгляду його справи про декларації
    Закриття справи ─ це порушення моїх прав на доступ до правосуддя і справедливий суд, на компенсацію,  ─ ексміністр енергетики і вугільної промисловості України

    Вищий антикорупційний суд відмовив ексміністру в продовженні справи

    Ексміністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик наполягає на продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування, не зважаючи на скасування Конституційним судом України статті 366-1 Кримінального кодексу України. Про це він заявив під час засідання Вищого антикорупційного суду України (ВАКС).

    «Я отримав статус підозрюваного, а потім ще й обвинуваченого в злочині, яке я не скоював, ─ сказав ексміністр. ─  Закриття справи ─ це порушення моїх прав на доступ до правосуддя і справедливий суд, на компенсацію і відновлення моїх прав, порушених діями слідства».

    Під час судового засідання Насалик відкликав клопотання про закриття справи, подане державним адвокатом на підставі рішення КСУ.

    Суд відмовив ексміністру в продовженні справи.

    Насалик заявив, що буде оскаржувати це рішення в апеляційній інстанції.

    Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

    У 2019 НАБУ повідомило про підозру міністру Насалика через невнесення до декларації $ 1,249 млн, які він нібито позичив у фізособи в 2014 році.

    Як повідомлялося 7 листопада минулого року, Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо недостовірного декларування доходів колишнім міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом.

    Теги: прокуратура суд НАБУ Конституційний суд Ігор Насалик правосуддя
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