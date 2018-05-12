ЗМІ оприлюднили запис розмови Онищенка з детективом НАБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Онищенко заявив, що детективи НАБУ пропонували йому угоду зі слідством

Переговори Онищенка з детективом НАБУ стосувалися грошей компанії Quickpace Limited.

Нардеп-втікач Олександр Онищенко стверджує, що детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) виходили з ним на зв'язок з пропозицією про угоду зі слідством. Угода нібито стосується грошей компанії Quickpace Limited.

Запис розмови, яку надав Олександр Онищенко, оприлюднили в ефірі проекту «Спецпроект з Наташею Влащенко» на телеканалі ZIK.

Спілкуючись телефоном із Олександром Онищенком, нібито детектив НАБУ Калужинський пояснив, що Генеральна прокуратура немає юрисдикції за кордоном, а тому зустріч має відбутися в одному із посольств України за кордоном.

На що Олександр Онищенко погодився і попросив підготувати юристів для укладення угоди.

«Тобто, ви готові відшкодувати 700 мільйонів і відмовитися від своєї долі на підприємстві, на якому всього 150 мільйонів доларів, так?, – Так!, – погодився Онищенко, – Якщо так, то ми почнемо займатися цим питанням», – сказав співрозмовник.

Також він запитав, чи готовий Онищенко надати покази в якості підозрюваного по цій справі на території одного із посольств України.

На що Олександр Онищенко також погодився.

В ефірі телеканалу Онищенко підтвердив, що в розмові про угоду з НАБУ йшла мова саме про гроші компанії Quickpace Limited.

Як відомо, 19 квітня видання «Страна» опублікувало одну главу з книги Онищенка, де описано, як нібито партія «Народний фронт» з допомогою корупційної схеми вкрала з держбюджету 40 млн доларів, які були спрямовані на її виборчу кампанію. За словами Онищенка, фігурантом схеми є ТОВ «Карпатигаз».

Яценюк вже відреагував на «брехню Онищенка».

Також «Народний фронт» закликав НАБУ встановити замовників кампанії проти Яценюка.

Нагадаємо, раніше Онищенко, що перебуває в розшуку, оприлюднив частину запису розмови, як він стверджує, за участю президента Порошенка, що стосується екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Нардеп заявив, що був переговорником олігарха Ріната Ахметова і Злочевського на переговорах з Порошенком. Онищенко увімкнув запис, на якому чути голос, схожий на голос президента. На цьому записі йдеться про прохання закрити справу проти Злочевського.

Натомість керівник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що не буде коментувати оприлюднені записи Онищенка, назвавши це «фейком».