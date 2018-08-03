  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЗМІ показали люксову страусячу куртку Манафорта та інші речі, на які він витратив українські мільйони

    • Розсилка
    Пол Манафорт - ЗМІ показали люксову страусячу куртку Манафорта та інші речі, на які він витратив українські мільйони
    Пол Манафорт

    CNN оприлюднив фото люксових курток та піджаків колишнього радника команди українського президента-втікача Віктора Януковича

    Американські ЗМІ приділяють значну увагу розкішними речами, якими балував себе американський лобіст Пол Манафорт.

    Канал CNN оприлюднив фото люксових курток та піджаків колишнього радника команди українського президента-втікача Віктора Януковича.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    ЗМІ показали люксову страусячу куртку Манафорта та інші речі, на які він витратив українські мільйони
    ЗМІ показали люксову страусячу куртку Манафорта та інші речі, на які він витратив українські мільйони
    ЗМІ показали люксову страусячу куртку Манафорта та інші речі, на які він витратив українські мільйони
    ЗМІ показали люксову страусячу куртку Манафорта та інші речі, на які він витратив українські мільйони
    ЗМІ показали люксову страусячу куртку Манафорта та інші речі, на які він витратив українські мільйони
    ЗМІ показали люксову страусячу куртку Манафорта та інші речі, на які він витратив українські мільйони
    ЗМІ показали люксову страусячу куртку Манафорта та інші речі, на які він витратив українські мільйони
    ЗМІ показали люксову страусячу куртку Манафорта та інші речі, на які він витратив українські мільйони
    ЗМІ показали люксову страусячу куртку Манафорта та інші речі, на які він витратив українські мільйони

    Варто зазначити, що під час другого дня розгляду справи Манафорта суддя Томас Елліс спробував покласти край обсмоктуванню подробиць розкішного образу життя Манафорта у ході процесу і нагадав обвинуваченню, що Манафорта судять за звинуваченнями у відмиванні грошей та ухилянні від податків, а не за екстравагантні смаки та сам факт багатства.

    «Досить», - заявив суддя, - «Ми не засуджуємо людей лише за те, що у них багато грошей і вони їх тринькають, як їм заманеться».

    Суддя заявив, що демонстрація дизайнерського одягу, шикарних маєтків та люксових авто на суді «накидає громадськості відразу до багатих».

    Звинувачення подало апеляцію на рішення судді, бо вважає що розкоші Манафорта стосуються суті справи.

    Як повідомлялось,  Пол Манафорт заробив понад $60 млн за роботу політичного консультанта в Україні.

    Читайте також матеріал «Главкома»:

    «Засуньте Тимошенко подалі». Нові деталі «української справи» Пола Манафорта

    Куртка зі страуса за рахунок Януковича. Як проходило перше засідання у справі Манафорта

    «Не називайте команду Януковича олігархами». Суд над Манафортом: день другий

    Читайте також
    ЗМІ суд США Пол Манафорт речі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ