ЗМІ показали люксову страусячу куртку Манафорта та інші речі, на які він витратив українські мільйони



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Пол Манафорт

CNN оприлюднив фото люксових курток та піджаків колишнього радника команди українського президента-втікача Віктора Януковича

Американські ЗМІ приділяють значну увагу розкішними речами, якими балував себе американський лобіст Пол Манафорт.

Канал CNN оприлюднив фото люксових курток та піджаків колишнього радника команди українського президента-втікача Віктора Януковича.

Варто зазначити, що під час другого дня розгляду справи Манафорта суддя Томас Елліс спробував покласти край обсмоктуванню подробиць розкішного образу життя Манафорта у ході процесу і нагадав обвинуваченню, що Манафорта судять за звинуваченнями у відмиванні грошей та ухилянні від податків, а не за екстравагантні смаки та сам факт багатства.

«Досить», - заявив суддя, - «Ми не засуджуємо людей лише за те, що у них багато грошей і вони їх тринькають, як їм заманеться».

Суддя заявив, що демонстрація дизайнерського одягу, шикарних маєтків та люксових авто на суді «накидає громадськості відразу до багатих».

Звинувачення подало апеляцію на рішення судді, бо вважає що розкоші Манафорта стосуються суті справи.

Як повідомлялось, Пол Манафорт заробив понад $60 млн за роботу політичного консультанта в Україні.

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