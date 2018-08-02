«Не називайте команду Януковича олігархами». Суд над Манафортом: день другий

Джерело: japantimes.co.jp Пол Манафорт

«Чи має суд переслідувати когось просто за те, що він носить дорогий костюм?», - запитав суддя

Федеральна прокуратура в середу, 1 серпня, у суді надала рахунки-фактури та бухгалтерські документи, які засвідчують щедрі витрати Пола Манафорта, пише The Hill.

Свідки обвинувачення показали, що Манафорт купував дорогі одяг та машини, а також зробив шикарний ремонт будинку, за гроші, які, за словами прокурорів, були зароблені за кордоном і приховані.

Манафорт наполягає на власній невинуватості у податковому шахрайстві. Ці звинувачення висунуті йому у рамках великого розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в президентські вибори США 2016 року.

Надані докази показали, що Манафорт витратив понад $340 тис. впродовж двох років у House of Bijan, який є одним із найдорожчих чоловічих магазинів у світі, і більше $929 тис. у люксових магазинах у Нью-Йорка в період з 2010 по 2014 рік.

З боку обвинувачення на другий день судового розгляду свідчили Рональд Уолл, головний фінансовий директор House of Bijan, та Максиміліан Кацман, колишній керівник Alan Couture, що знаходиться Нью-Йорку.

Як казали Кацман і Уолл, вони отримали банківські перекази з рахунків компаній, що знаходяться на Кіпрі, у тому числі Leviathan Advisors Limited, і що платежі були застосовані саме до покупок Манафорта.

Свідки обвинувачення показали, що Манафорт купував дорогі одяг та машини, а також зробив шикарний ремонт будинку, за гроші, які, за словами прокурорів, були зароблені за кордоном і приховані

Захист Манафорта обурюється, що прокурори намагаються звинуватити підсудного у розкішному стилі життя. Водночас в минулому суддя Томас Елліс неодноразово наголошував, що багатство саме по собі та схильність до розкішного життя не може апріорі свідчити про провину підсудного. «Чи має суд переслідувати когось просто за те, що він носить дорогий костюм?», - запитав суддя під час засідання у середу.

Про перший день слухань у справі Манафорта читайте тут: Куртка зі страуса за рахунок Януковича

Прокурори намагаються пов’язати витрати Манафорта із доходами, про які він, за даними обвинувачення, не повідомив Податкове управління США та приховав на рахунках іноземних банків, створених ним же компаній-прокладок. Між тим адвокати Манафорта працювали над тим, щоб довести, що у обох свідків не було жодних контактів з Манафортом.

Крім того, під час засідання суддя попросив прокурорів не називати українських роботодавців Манафорта «олігархами», повідомляє «Голос Америки». Суддя вказав на зневажливе значення цього слова. На думку судді, це слово не відповідає звинуваченням проти Манафорта у банківському шахрайстві та несплаті податків. «В Америці так не робиться», – заявив суддя Елліс.

Пол Манафорт хоче, щоб суддя у США, який займається його справою, не дозволив присяжним побачити 51 елемент доказової бази, яка деталізує його політичну роботу в Україні. Серед експонатів, проти доручення яких виступає Манафорт та його адвокати, є три фотографії з Януковичем. Вони були зроблені на фотосесії під час створення реклами.

Представник американського спецпрокурора Роберта Мюллера прокурор Узо Асоні розповів, що сторона обвинувачення випереджає графік, а тому може закінчити надавати докази та перейти до наступної фази розгляду справи вже наступного тижня, пише The Washington Post.Це означає, що судовий процес може закінчитися раніше, ніж через три тижні, як раніше припускали прокурори.

Нагадаємо, вчора «Главком» писав про те, що у перший день першого судового розгляду «справи Манафорта» були заслухані позиції сторін. Сам Мюллер не був присутній у залі суду в Олександрії (штат Вірджинія), і ім'я Трампа не звучало. Перша шпилька в бік Манафорта пролунала у вступному слові прокурора Асоні. «Людина, яка перебуває у цій судовій залі, вважає, що дія закону на неї не поширюється. Ані податкового законодавства, ані банківського права», - сказав він. У цей момент Манафорт сидів з байдужим виразом обличчя.

Захист Манафорта намагається перекласти вину на його заступника Ріка Гейтса, який вже пішов на угоду зі слідством. Адвокати усі зусилля спрямували на те, щоб посіяти сумніви щодо його майбутніх свідчень, стверджуючи, що він зрадив довіру Манафорта і теж «був у долі».

Як відомо, у вівторок розпочався перший процес в межах так званого «Рашагейту» – великого розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії в американські президентські вибори. Втім у першому епізоді, який називають «українським», йдеться не про справи Трампа. Манафорта звинувачують в незаконних гешефтах з колишнім українським президентом-втікачем Віктором Януковичем та в фінансових махінаціях. Лобізм як такий не вважається в Америці злочином, але колишнього помічника Дональда Трампа звинувачують у незаконній лобістській діяльності – в приховуванні прибутків від неї та в «чорних» платіжних схемах.

Наталія Сокирчук, «Главком»

Читайте також матеріали «Главкома»: