Спецпрокурор США заявив, що Манафорт заробив понад $60 млн в Україні



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Пол Манафорт

Cлідчі групи Мюллера надали документи співпраці Манафорта і Януковича

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявив, що екс-голова виборчої кампанії Дональда Трампа та колишній радник президента Віктора Януковича Пол Манафорт заробив понад 60 мільйонів доларів за роботу політичного консультанта в Україні.



Про це Мюллер розповів напередодні засідання суду, передає Bloomberg.



Прокурори команди Мюллера мають намір довести, що Манафорт заробив таку суму і «не вказав значний відсоток цих доходів у своїй податковій декларації».

Це зазначається у поданні Мюллера до федерального суду в Александрії, штат Вірджинія.

Додамо, що слідчі групи Мюллера надали документи співпраці Манафорта і Януковича.

В електронному листуванні обговорюється політична кампанія Віктора Януковича і Партії регіонів під час робочих поїздок українського політика.

Раніше окружний суд США прийняв рішення перенести на 31 липня слухання в справі про банківські та податкові махінації колишнього глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

Також федеральний суддя надав імунітет від судового переслідування п'ятьом свідкам у справі Манафорта.

Раніше спецпрокурор США оприлюднив список із 500 речових доказів у справі Манафорта.

Також з’явилась інформація, що у в’язниці до Манафорта ставились як до VIP засудженого. У камері він мав доступ до електронної пошти, мобільного телефону, в нього був приватний простір та приватна ванна кімната

Нагадаємо, 10 липня Манафорта перевели із в'язниці у сільській місцевості в штаті Вірджинія до іншої, яка ближча до Вашингтона.

Раніше адвокат Манафорта повідомляв, що його підзахисний утримується в одиночній тюремній камері 23 години на добу, щоб гарантувати його безпеку.

Манафорт знаходиться у VIP-секторі Північної в'язниці штату Північна Вірджинія. Його адвокат стверджує, що утримання Манафорта «суворе» і є «обурливим порушенням громадянських свобод» його клієнта.

Як відомо, суд у Вашингтоні 15 червня відправив колишнього керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта за грати за порушення умов перебування під домашнім арештом.

За інформацією ЗМІ, Манафорт перебуває під вартою у камері для «важливих в'язнів».

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер оприлюднив документи, що підтверджують факт того, що Пол Манафорт здійснював лобістську кампанію на користь колишнього президента України Віктора Януковича в США без реєстрації в якості іноземного агента.

Раніше федеральна суддя США Емі Берман Джексон наказала спеціальному прокурору Роберту Мюллеру назвати усіх осіб та організації, які на думку слідства були задіяні у лобістській кампанії Пола Манафорта на користь Партії регіонів та тодішньої влади України.

У червні стало відомо, що Манафорт намагався вплинути на свідків у його справі.