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    ЗМІ стверджують, що у «Борисполі» затримали мати олігарха Онищенка

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    У розшуку в Україні Олександр Онищенко перебуває з 2016 року - ЗМІ стверджують, що у «Борисполі» затримали мати олігарха Онищенка
    У розшуку в Україні Олександр Онищенко перебуває з 2016 року

    ЗМІ наводить інформацію, що це – мати фігуранта «газової справи» Олександра Онищенка Інеса Кадирова

    Спеціалізована антикорупційна прокураутра повідомляє про затримання жінки, яку підозрюють у причетності до так званої «газової справи». Як заявляють у САП, підозрювану затримали в аеропорту «Бориспіль» 25 липня.

    «Затримано ймовірну учасницю злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», яка переховувалася від слідства та була оголошена у розшук з серпня 2016 року», – йдеться в повідомленні прокуратури.

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    Як уточнюють у відомстві, затриману підозрюють у створенні злочинної організації, привласненні майна, фіктивному підприємництві та відмиванні грошей.

    Правоохоронці не називають імені затриманої. ЗМІ наводить інформацію, що це – мати фігуранта «газової справи» Олександра Онищенка Інеса Кадирова.

    «Наразі детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП подано клопотання до суду про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу», – йдеться в заяві САП.

    За версією слідства, Олександр Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

    У лютому цьому року у САП повідомили, що направили до суду обвинувальний акт у так званій «газовій справі» стосовно народного депутата та фінансового директора.

    У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року. Того ж року Верховна Рада позбавила народного депутата імунітету.

    Сам Онищенко каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

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