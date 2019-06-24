Насіров виграв апеляцію по газовій справі Онищенка



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Судді вважають, що Роман Насіров мав повне право надавати рострочки

Шостий апеляційний адміністративний суд на засіданні 24 червня залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва, яким відповідальність за надання розстрочок компаніям Олександра Онищенка фактично перекладається з голови ДФС Романа Насірова на керівників місцевих держподаткових інспекцій.

Нагадаємо, рішення Окружного адмінсуду було прийнято у листопаді 2017 року. Тоді судді вирішили, що Насіров мав повноваження приймати рішення про розстрочення податкового боргу фірмам без обмежень у сумі та в межах одного бюджетного року. При цьому, на думку суддів, він не повинен був аналізувати фінансовий стан цих фірм, яким надавалася розстрочка. Також суд встановив, що Насіров не міг відмовити у розстрочці за наявності позитивного висновку територіальних органів ДФС.

Тепер Роман Насіров може перекласти відповідальність за надання розстрочок компаніям Онищенка на керівників місцевих державних податкових інспекцій. Сам він у такому разі виступає лише як особа, яка затвердила висновки, надані місцевими ДПІ.

Як повідомлялось, ексголову ДФС Романа Насірова затримало НАБУ 2 березня 2017 року в рамках розслідування «газової справи» екс-депутата Олександра Онищенка, проте через два тижні відпустили під заставу у розмірі 100 млн грн.

Насіров підозрюється у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу). За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям депутата Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами, що завдало державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

Джерело: Наші гроші