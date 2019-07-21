Верховний суд остаточно відмовив Онищенку у реєстрації на виборах



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Верховний Суд задовольнив апеляційну скаргу ЦВК

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду задовольнив апеляцію ЦВК на рішення Шостого адмінсуду Києва, який зобов'язав комісію зареєструвати Олександра Онищенка кандидатом у депутати.

Про це йдеться у заяві ЦВК.

«Рішенням Верховного Суду від 21 липня задоволено апеляційну скаргу ЦВК, яку Комісія подала на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, яким ЦВК було зобовʼязано зареєструвати Онищенка О.Р. кандидатом в народні депутати на окрузі № 93», - йдеться у повідомленні ЦВК.

У Комісії додали, що Верховний Суд дійшов висновку, що обставини, на які посилався Онищенко О.Р., а саме – викладені в рішенні Печерського суду від 12 липня 2019 року, яким встановлено, що Онищенко О.Р. навчався за кордоном, та які були визнані Шостим апеляційним адміністративним судом нововиявленими, існували на час прийняття судового рішення, про перегляд якого просив заявник, були йому відомі, він був учасником цих подій і, окрім того, під час розгляду справи займав активну позицію щодо доведеності цих обставин у суді.

У своєму рішенні Верховний Суд встановив, що надання неналежної правової оцінки встановленим фактичним обставинам справи привело Шостий апеляційний адміністративний суд до помилкового висновку.

Нагадаємо, Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом в народні депутати від Соціалістичної партії України в окрузі №93.

У відповідь ЦВК оскаржила це рішення.

5 липня Верховний Суд заборонив Онищенку брати участь у виборах.



