ЗМІ знайшли бізнес-зв'язки міністра фінансів Маркаровой з братами Клюєвими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій та Андрій Клюєви Фото: daily.rbc.ua

Сімейства Клюєвих і Волинця-Маркаровой пов'язувала тісна бізнес-співпраця

Журналісти знайшли зв'язок між банківським бізнесом братів Клюєвих часів Віктора Януковича та нинішнім міністром фінансів Оксаною Маркаровою. Про це у своєму розслідуванні повідомляє видання «РБК-Україна».

Згідно з інформацією журналістів, у 2012 році Клюєви призначили Маркарову головою Наглядової ради свого приватного «Актив-банку». У наступному році чоловік Маркаровой банкір Данило Волинець став номінальним власником фінансової установи.

«Сімейства Клюєвих і Волинця-Маркаровой пов'язувала тісна бізнес-співпраця. Зокрема, Волинцю належить компанія «ІТТ-інвест», головою правління якої до 2015 року значилася Маркарова. «ІТТ-інвест» у результаті і стала власником «Актив-банку», - пишуть журналісти.

Інфографіка: daily.rbc.ua

Зазначається, що, перебуваючи під керуванням Маркаровой, банк видавав кредити афілійованим з Клюєвими юридичним особам. Зокрема, кредит на суму 10 млн євро отримала компанія «Схід Солар», яка входить до холдингу братів ActiveSolar. У той час Клюєви, використовуючи службове становище, розвивали ринок сонячної енергетики в Україні. У державних банків вони взяли кредитів на більш ніж 0,5 млрд євро.

«РБК-Україна» зазначає, що Маркарова не могла про це не знати, оскільки її чоловік Данило Волинець був членом Наглядової ради державного «Ощадбанку», який теж кредитував Клюєвих.

Оксана Маркарова у міністерській ложі Верховної Ради. Фото: daily.rbc.ua

У вересні 2014 го НБУ визнав «Актив-банк» Маркаровой-Волинця проблемним і ввів тимчасову адміністрацію. Влітку цього ж року компанія Клюєва «Схід Солар» намагалася повернути на той момент фактично 10-мільйонну заборгованість шляхом заліку депозитів фізичних осіб. Оксана Маркарова, пише «РБК-Україна», не вважала цю операцію фіктивною. Уже восени Фонд гарантування вкладів і тимчасова адміністрація «Актив-банку» вважатиме операцію нікчемною і звернеться до суду. До слова, розслідування про чотирирічні судові позови держави Україна з Клюєвими провели «Факти ICTV».

«Україна втратила мільйони. Сьогодні постраждалою стороною також виступає китайський інвестор CNBM, якому за борги (у співвідношенні 80 на 20) перейшли у власність» зелені «активи Клюєвих. CNBM звинувачує Україну в корупції, псуючи і без того не найкращий інвестиційний імідж», - повідомили журналісти.