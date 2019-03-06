ЗМІ: гроші клану Януковича осіли в Швейцарії, а не в ЄС



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Велика частка коштів Януковича і його оточення, залишається заблокованою поза межами ЄС

Найбільше грошей клану Януковича, близько 145 мільйонів франків, заморожено у Швейцарії

У країнах Європейського союзу майже не залишилося грошей екс-президента-втікача Віктора Януковича і його оточення.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Майже не залишилося в ЄС і заблокованих на підставі санкцій коштів. Ще кілька років тому найбільша сума заморожених в Євросоюзі грошей була у банках Латвії - близько 50 мільйонів євро. Сьогодні ж, як повідомили DW у латвійській Комісії з питань фінансів і ринку капіталу, на рахунках залишаються лише близько півмільйона євро», - зазначає видання.

Натомість велика частка коштів Януковича і його оточення, залишається заблокованою поза межами ЄС.

Як повідомив речник уряду Ліхтенштейну, блокування заморожених раніше активів залишається чинним. 2014 року у князівстві було заблоковано цінні папери на суму близько 27 мільйонів швейцарських франків. Як випливає з документів у судовому реєстрі країни, мова йде про активи колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Однак найбільше грошей клану Януковича заморожено у Швейцарії. У Федеральному відомстві юстиції розповіли, що у Швейцарії заблоковані близько 145 мільйонів швейцарських франків.

«Найбільша сума коштів належить, як випливає з документів у судовому реєстрі Швейцарії, Юрію Іванющенку - 72 мільйони франків», - пише ЗМІ.

Крім того, у швейцарському списку фігурує «регіонал» Юрій Єфремов.

Загалом Швейцарія наразі співпрацює з Україною на підставі дев'яти запитів про правову допомогу. Однак на відміну від Євросоюзу, розморозити активи у Швейцарії Україні складніше.

«У цій країні замість політичних санкційних списків проти диктаторів і клептократів застосовують ухвалений кілька років тому спеціальний закон, який дає уряду більш солідні за санкції юридичні підстави для блокування незаконно набутих коштів», - пояснює видання.

На підставі цього закону уряд країни щороку ухвалює постанову про блокування активів, посилаючись, зокрема, на «необхідність забезпечення міжнародної правової співпраці».

У списку осіб, подовженому 28 лютого ще на рік, залишаються брати Клюєви, Олексій Азаров і Юрій Іванющенко. У швейцарському «чорному списку» на даний момент 19 українців, частина яких ніколи не була в санкційному списку ЄС.

Нагадаємо, 4 березня ЄС оприлюднив рішення про продовження санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича і 11 його соратників.

Санкції проти Януковича і його оточення були запроваджені у березні 2014 року.

Раніше вироком Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року Януковича визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу визначено остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у справі за обвинуваченням президента-втікача Віктора Януковича його захисник Олександр Байдик звернувся до суду з заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку.