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    ЄС планує скасувати санкції щодо Клюєва, - ЗМІ

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    <span>Голова Адміністрації президента часів Януковича Андрій Клюєв домагається скасування європейських санкцій</span> - ЄС планує скасувати санкції щодо Клюєва, - ЗМІ
    Голова Адміністрації президента часів Януковича Андрій Клюєв домагається скасування європейських санкцій

    Очікується, що посли ЄС скасують санкції щодо Клюєва на зустрічі в Брюсселі 27 лютого

    Європейський союз планує наступного тижня скасувати санкції щодо Андрія Клюєва, який був головою адміністрації президента екс-президента України Віктора Януковича.

    Про це Радіо Свобода повідомили джерела у Брюсселі.

    Водночас санкції проти самого Януковича, зокрема замороження його активів, збережуться, як і ймовірне продовження ще на 1 рік санкцій, в тому числі й щодо 11 його соратників.

    Очікується, що посли ЄС ухвалять відповідне рішення на зустрічі в Брюсселі 27 лютого.

    У липні минулого року Європейський суд загальної юрисдикції вирішив, що обмежувальні заходи ЄС проти Клюєва на 2017-2018 роки повинні бути скасовані. Однак Клюєв залишився в списку санкцій, тому що заморожування активів було продовжене на один рік в березні 2018 року.

    Кілька джерел повідомили Радіо Свобода, що відсутність переконливих доказів з боку України змусило ЄС розглянути питання про виключення Клюєва з санкційного списку.

    Брат Андрія, Сергій Клюєв, був виключений з того ж списку санкцій торік. Сергій, який був бізнесменом і депутатом від Партії регіонів, був номінальним власником Межигір’я, резиденції Януковича.

    Раніше повідомлялося, що колишній голова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв виграв справу в загальному суді ЄС щодо анулювання санкцій проти нього за 2017-2018 роки.

    Нагадаємо, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

    У санкційному списку разом з Януковичем перебуває, зокрема, екс-глава Адміністрації президента Андрій Клюєв.

    До слова, у квітні цього року суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти Азарова.


    ЄС ЗМІ Віктор Янукович суд санкції Андрій Клюєв партії
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