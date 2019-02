ЄС планує скасувати санкції щодо Клюєва, - ЗМІ

Очікується, що посли ЄС скасують санкції щодо Клюєва на зустрічі в Брюсселі 27 лютого

Європейський союз планує наступного тижня скасувати санкції щодо Андрія Клюєва, який був головою адміністрації президента екс-президента України Віктора Януковича.

Про це Радіо Свобода повідомили джерела у Брюсселі.

Водночас санкції проти самого Януковича, зокрема замороження його активів, збережуться, як і ймовірне продовження ще на 1 рік санкцій, в тому числі й щодо 11 його соратників.

Очікується, що посли ЄС ухвалять відповідне рішення на зустрічі в Брюсселі 27 лютого.

У липні минулого року Європейський суд загальної юрисдикції вирішив, що обмежувальні заходи ЄС проти Клюєва на 2017-2018 роки повинні бути скасовані. Однак Клюєв залишився в списку санкцій, тому що заморожування активів було продовжене на один рік в березні 2018 року.

Кілька джерел повідомили Радіо Свобода, що відсутність переконливих доказів з боку України змусило ЄС розглянути питання про виключення Клюєва з санкційного списку.

The Eu is likely to remove the asset freeze on Andriy Klyuyev, the head of administration of the former President of #Ukraine Viktor #Yanukovych. The sanctions against Yanukovych and 11 other associates are set to be prolonged by another year #Russia #Crimea