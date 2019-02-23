ЄС планує скасувати санкції щодо Клюєва, - ЗМІ
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Очікується, що посли ЄС скасують санкції щодо Клюєва на зустрічі в Брюсселі 27 лютого
Європейський союз планує наступного тижня скасувати санкції щодо Андрія Клюєва, який був головою адміністрації президента екс-президента України Віктора Януковича.
Про це Радіо Свобода повідомили джерела у Брюсселі.
Водночас санкції проти самого Януковича, зокрема замороження його активів, збережуться, як і ймовірне продовження ще на 1 рік санкцій, в тому числі й щодо 11 його соратників.
Очікується, що посли ЄС ухвалять відповідне рішення на зустрічі в Брюсселі 27 лютого.
У липні минулого року Європейський суд загальної юрисдикції вирішив, що обмежувальні заходи ЄС проти Клюєва на 2017-2018 роки повинні бути скасовані. Однак Клюєв залишився в списку санкцій, тому що заморожування активів було продовжене на один рік в березні 2018 року.
Кілька джерел повідомили Радіо Свобода, що відсутність переконливих доказів з боку України змусило ЄС розглянути питання про виключення Клюєва з санкційного списку.
The Eu is likely to remove the asset freeze on Andriy Klyuyev, the head of administration of the former President of #Ukraine Viktor #Yanukovych. The sanctions against Yanukovych and 11 other associates are set to be prolonged by another year #Russia #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 22 лютого 2019 р.
Брат Андрія, Сергій Клюєв, був виключений з того ж списку санкцій торік. Сергій, який був бізнесменом і депутатом від Партії регіонів, був номінальним власником Межигір’я, резиденції Януковича.
Раніше повідомлялося, що колишній голова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв виграв справу в загальному суді ЄС щодо анулювання санкцій проти нього за 2017-2018 роки.
Нагадаємо, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.
У санкційному списку разом з Януковичем перебуває, зокрема, екс-глава Адміністрації президента Андрій Клюєв.
До слова, у квітні цього року суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти Азарова.