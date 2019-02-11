Зниклий капітан «Норду» не перетинав адмінмежу з окупованим Кримом – прикордонники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Капітан судна «Норд» Володимир Горбенко розшукується українською поліцією

Прикордонники вивчають інформацію про те, що Горбенко нібито втік до окупованого Криму

Капітан кримського сейнера «Норд» Володимир Горбенко, який нібито перебуває на півострові, офіційно не перетинав український кордон і адміністративну межу.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, пишуть українські ЗМІ.

«Що ми можемо стверджувати на даний момент, що офіційно ані контрольований кордон з Російською Федерацією, ані адмінмежу до тимчасово окупованого Криму він не перетинав» – сказав прес-секретар.

Водночас, Слободян зазначив, що прикордонники бачили інформацію про те, що Горбенко нібито перебуває в окупованому Криму, і наразі вивчають її.

Раніше стало відомо, що оголошений в розшук капітан заарештованого в Україні кримського судна «Норд» Володимир Горбенко нібито повернувся в анексований Крим. Про це з посиланням на його матір Євгенію Горбенко повідомляє в понеділок, 11 лютого, російські ЗМІ.

Слід зазначити, що українська поліція 4 лютого оголосила Горбенка в розшук як безвісти зниклого. За даними МВС України, він зник у Мелітополі, на зв'язок з рідними не виходив з 26 січня. Після зникнення Горбенка в Україні відкрили кримінальне провадження про вбивство.

Відомо, що Горбенко був єдиним з екіпажу «Норду», хто залишався на материковій частині України, де проти нього порушили кримінальну справу. У квітні Херсонський суд відпустив його з-під варти під особисте зобов'язання - прибути до слідчого на першу вимогу.

Нагадаємо, українські прикордонники затримали судно «Норд» в Азовському морі в кінці березня 2018 року. Його заарештували і відправили в український порт Бердянськ, а у команди вилучили паспорти.