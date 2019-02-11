Зниклий капітан «Норду» не перетинав адмінмежу з окупованим Кримом – прикордонники
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Прикордонники вивчають інформацію про те, що Горбенко нібито втік до окупованого Криму
Капітан кримського сейнера «Норд» Володимир Горбенко, який нібито перебуває на півострові, офіційно не перетинав український кордон і адміністративну межу.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, пишуть українські ЗМІ.
«Що ми можемо стверджувати на даний момент, що офіційно ані контрольований кордон з Російською Федерацією, ані адмінмежу до тимчасово окупованого Криму він не перетинав» – сказав прес-секретар.
Водночас, Слободян зазначив, що прикордонники бачили інформацію про те, що Горбенко нібито перебуває в окупованому Криму, і наразі вивчають її.
Раніше стало відомо, що оголошений в розшук капітан заарештованого в Україні кримського судна «Норд» Володимир Горбенко нібито повернувся в анексований Крим. Про це з посиланням на його матір Євгенію Горбенко повідомляє в понеділок, 11 лютого, російські ЗМІ.
Слід зазначити, що українська поліція 4 лютого оголосила Горбенка в розшук як безвісти зниклого. За даними МВС України, він зник у Мелітополі, на зв'язок з рідними не виходив з 26 січня. Після зникнення Горбенка в Україні відкрили кримінальне провадження про вбивство.
Відомо, що Горбенко був єдиним з екіпажу «Норду», хто залишався на материковій частині України, де проти нього порушили кримінальну справу. У квітні Херсонський суд відпустив його з-під варти під особисте зобов'язання - прибути до слідчого на першу вимогу.
Нагадаємо, українські прикордонники затримали судно «Норд» в Азовському морі в кінці березня 2018 року. Його заарештували і відправили в український порт Бердянськ, а у команди вилучили паспорти.