ЗНО-2019. Абітурієнти здають останній тест основної сесії



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Тест з хімії налічує 52 завдання

13 червня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з хімії, участь в якому візьмуть понад 15 тисяч осіб. Водночас буде завершена основна сесія ЗНО.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Завдання сертифікаційної роботи з хімії учасники ЗНО виконуватимуть упродовж 150 хвилин. Тест налічує 52 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 80 балів.

Допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00.

«Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування», - нагадали в центрі оцінювання якості освіти.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Раніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні Українського центру оцінювання якості освіти було встановлено, що одне із завдань тесту зовнішнього оцінювання з історії України, яке абітурієнти проходили 4 червня, не має правильної відповіді.