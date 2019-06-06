У тесті ЗНО з історії України виявили помилку



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Учасникам ЗНО з історії зарахують по одному балу за завдання з помилкою

Учасникам тестування зарахують по одному балу за завдання №42

На позачерговому засіданні Українського центру оцінювання якості освіти було встановлено, що одне із завдань тесту зовнішнього оцінювання з історії України, яке абітурієнти проходили 4 червня, не має правильної відповіді.

Про це повідомила прес-служба УЦОЯО.

Відзначається, що предметна фахова комісія з історії України встановила, що завдання №42 сертифікаційної роботи основної сесії ЗНО з історії України не має правильної відповіді.

«Зваживши рішення предметної фахової комісії, в Українському центрі було прийнято рішення зарахувати всім учасникам основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 2019 року по одному балу за завдання №42 відповідної сертифікаційної роботи», - зазначено в повідомленні.

В УЦОЯО пояснили, що в завданні №42 потрібно було визначити фото із зображенням Георгіївської церкви Видубицького монастиря.

У варіантах відповідей були наведені фото Свято-Покровської церкви (с. Сутківці, Хмельницька область), П'ятницької церкви (м.Чернігів), Катерининської церкви (м.Чернігів) і Церкви Святого Пантелеймона (с. Шевченкове, Івано-Франківська область).

«Через технічні упущення під час підготовки до друку сертифікаційної роботи замість фото Георгіївської церкви Видубицького монастиря помилково наведені фото собору Святої Великомучениці Катерини (Катерининська церква) в м. Чернігів», - підкреслили в центрі.