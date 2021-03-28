  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зорян Шкіряк повідомив про трагедію у родині

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Науковець Зореслава Шкіряк-Нижник присвятила своє життя науковій роботі&nbsp; - Зорян Шкіряк повідомив про трагедію у родині
    Науковець Зореслава Шкіряк-Нижник присвятила своє життя науковій роботі 
    Фото зі сторінки Зоряна Шкіряка у Facebook

    Професор Зореслава Шкіряк-Нижник зробила неабиякий внесок у розвиток медичної науки в Україні

    Сьогодні пішла з життя знаний лікар, доктор медичних наук, професор Зореслава Шкіряк-Нижник.

    Про трагедію повідомив український політик Зорян Шкіряк на сторінці Facebook.

    «Наша найрідніша, найдорожча в світі людина щойно покинула нас і пішла у кращий світ. Так вирішив Господь і ми приймаємо його волю. Зараз більше слів нема, у серці біль, сум і порожнеча. Щиро дякуємо усім вам за ваші молитви і підтримку. Вона це щодня відчувала», написав Зорян Шкіряк.

    Нагадаємо, що професор Зореслава Шкіряк-Нижник – лікар зі світовим ім'ям, вона зробила неабиякий внесок у розвиток медичної науки в Україні. Доктор медичних наук, професор, завідувачка відділення медичних та психосоціальних проблем здоров'я сім'ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України», професор НМАПО ім. П.Л. Шупика, заступник голови Комітету з біоетики при Президії АМН України, член Керівного комітету з біоетики Ради Європи, член Європейського комітету із запобігання тортур і негуманного поводження та покарання (ЄКПТ).

    Додамо, що вчора, 27 березня, помер відомий мовознавець Іван Ющук, знаний викладач, на підручниках і лекціях якого виховувалось не одне покоління філологів і журналістів. Він є знавцем слов’янських мов, перекладав книжки з сербської, хорватської, македонської, словенської, чеської мов. За радянських часів далеко не всі з них підписував власним прізвищем. Ющук є автором понад 30 підручників з української мови, в тому числі для іноземців.

    Теги: медицина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies