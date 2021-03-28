Зорян Шкіряк повідомив про трагедію у родині

Професор Зореслава Шкіряк-Нижник зробила неабиякий внесок у розвиток медичної науки в Україні

Сьогодні пішла з життя знаний лікар, доктор медичних наук, професор Зореслава Шкіряк-Нижник.

Про трагедію повідомив український політик Зорян Шкіряк на сторінці Facebook.

«Наша найрідніша, найдорожча в світі людина щойно покинула нас і пішла у кращий світ. Так вирішив Господь і ми приймаємо його волю. Зараз більше слів нема, у серці біль, сум і порожнеча. Щиро дякуємо усім вам за ваші молитви і підтримку. Вона це щодня відчувала», – написав Зорян Шкіряк.

Нагадаємо, що професор Зореслава Шкіряк-Нижник – лікар зі світовим ім'ям, вона зробила неабиякий внесок у розвиток медичної науки в Україні. Доктор медичних наук, професор, завідувачка відділення медичних та психосоціальних проблем здоров'я сім'ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України», професор НМАПО ім. П.Л. Шупика, заступник голови Комітету з біоетики при Президії АМН України, член Керівного комітету з біоетики Ради Європи, член Європейського комітету із запобігання тортур і негуманного поводження та покарання (ЄКПТ).

Додамо, що вчора, 27 березня, помер відомий мовознавець Іван Ющук, знаний викладач, на підручниках і лекціях якого виховувалось не одне покоління філологів і журналістів. Він є знавцем слов’янських мов, перекладав книжки з сербської, хорватської, македонської, словенської, чеської мов. За радянських часів далеко не всі з них підписував власним прізвищем. Ющук є автором понад 30 підручників з української мови, в тому числі для іноземців.