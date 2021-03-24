Вчені з'ясували, хто в Україні частіше помирає від Covid-19

Темпи розповсюдження коронавірусу в Україні набирають обороти. Чоловіки від Covid-19 помирають частіше, ніж жінки. Про це йдеться у прогнозі вчених Національної академії наук України.

Падіння очікуваної тривалості життя при досягненні віку 65 років було глибшим для чоловіків, ніж для жінок, порівняно з максимумом 2020 року, йдеться в доповіді вчених.

Наприкінці року темпи падіння очікуваної тривалості життя при досягненні віку 65 років були особливо великими, і більшими у чоловіків.

У чоловіків вища смертність від Covid-19, ніж у жінок, - вченіТаблиця: очікувана тривалість життя при досягненні 65-ти років (НАН)

Станом на грудень 2020 року, падіння очікуваної тривалості життя при досягненні 65-ти років у чоловіків було на 3 місяці більшим, ніж у жінок, з тенденцією до швидкого зростання цього розриву (рис.15), що відповідає даним про вищу летальність у Covid-19 серед чоловіків, йдеться у висновку вчених НАН.

Додамо, що другий день поспіль Україна б'є антирекорд зі смертей від коронавірусу. Від хвороби вчора померли 342 людини. Це максимум з початку пандемії.