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    Вчені з'ясували, хто в Україні частіше помирає від Covid-19

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    Більшість летальних випадків спостерігається серед осіб чоловічої статі - Вчені з'ясували, хто в Україні частіше помирає від Covid-19
    Більшість летальних випадків спостерігається серед осіб чоловічої статі
    Фото з відкритих джерел

    Україна другий день поспіль б'є антирекорд зі смертей від коронавірусу

    Темпи розповсюдження коронавірусу в Україні набирають обороти. Чоловіки від Covid-19 помирають частіше, ніж жінки. Про це йдеться у прогнозі вчених Національної академії наук України.

    Падіння очікуваної тривалості життя при досягненні віку 65 років було глибшим для чоловіків, ніж для жінок, порівняно з максимумом 2020 року, йдеться в доповіді вчених.

    Наприкінці року темпи падіння очікуваної тривалості життя при досягненні віку 65 років були особливо великими, і більшими у чоловіків.

    У чоловіків вища смертність від Covid-19, ніж у жінок, - вченіТаблиця: очікувана тривалість життя при досягненні 65-ти років (НАН)

    Станом на грудень 2020 року, падіння очікуваної тривалості життя при досягненні 65-ти років у чоловіків було на 3 місяці більшим, ніж у жінок, з тенденцією до швидкого зростання цього розриву (рис.15), що відповідає даним про вищу летальність у Covid-19 серед чоловіків, йдеться у висновку вчених НАН.

    Додамо, що другий день поспіль Україна б'є антирекорд зі смертей від коронавірусу. Від хвороби вчора померли 342 людини. Це максимум з початку пандемії.

    Зазначимо, що в Україні смертність від коронавірусу зростає з кожним днем. Днем раніше повідомлялося, що від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії – 333.

    Згідно з даними МОЗ, на сьогодні у «червоній» зоні перебувають місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька області.

    Кабмін посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах «червоної» карантинної зони. Тепер громадяни зобов'язані тут носити маски, зокрема, в парках і на вулицях.

    Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.

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    Теги: медицина Україна наука хвороби жінка чоловік вірус коронавірус
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