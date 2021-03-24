Вчені з'ясували, хто в Україні частіше помирає від Covid-19

Вчені з'ясували, хто в Україні частіше помирає від Covid-19графіка
Україна другий день поспіль б'є антирекорд зі смертей від коронавірусу
Темпи розповсюдження коронавірусу в Україні набирають обороти. Чоловіки від Covid-19 помирають частіше, ніж жінки. Про це йдеться у прогнозі вчених Національної академії наук України.
Падіння очікуваної тривалості життя при досягненні віку 65 років було глибшим для чоловіків, ніж для жінок, порівняно з максимумом 2020 року, йдеться в доповіді вчених.
Наприкінці року темпи падіння очікуваної тривалості життя при досягненні віку 65 років були особливо великими, і більшими у чоловіків.
У чоловіків вища смертність від Covid-19, ніж у жінок, - вченіТаблиця: очікувана тривалість життя при досягненні 65-ти років (НАН)
Станом на грудень 2020 року, падіння очікуваної тривалості життя при досягненні 65-ти років у чоловіків було на 3 місяці більшим, ніж у жінок, з тенденцією до швидкого зростання цього розриву (рис.15), що відповідає даним про вищу летальність у Covid-19 серед чоловіків, йдеться у висновку вчених НАН.
Додамо, що другий день поспіль Україна б'є антирекорд зі смертей від коронавірусу. Від хвороби вчора померли 342 людини. Це максимум з початку пандемії.
Згідно з даними МОЗ, на сьогодні у «червоній» зоні перебувають місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька області.
Кабмін посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах «червоної» карантинної зони. Тепер громадяни зобов'язані тут носити маски, зокрема, в парках і на вулицях.
Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.
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