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    Зовнішньополітичне відомство Туреччини засудило Макрона

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    Зовнішньополітичне відомство Туреччини засудило Макрона
    Фото: mfa.gov.tr

    Президента Франції засудили за зустрыч з делегацією так званих сирійських демократичних сил, контрольованих сирійським відгалуженням терористичної організації РКК

    Міністерство закордонних справ Туреччини засудив зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з делегацією сирійських демократичних сил (СДС). Про це повідомляє УНН із посиланням на АА.

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    «Засуджуємо зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з делегацією так званих сирійських демократичних сил, контрольованих сирійським відгалуженням терористичної організації РКК — PYD/YPG. Дана ініціатива, яка має на меті надати штучну легітимність відгалуження терористичної організації, є вкрай помилковим кроком», — йдеться в заяві представника турецького зовнішньополітичного відомства Хамі Аксоя.

    Дипломат закликав уникати дій, спрямованих проти територіальної цілісності і єдності Сирії.

    Аксоя підкреслив, що Туреччина “без коливань прийме будь-які заходи, які вона вважатиме за потрібне для забезпечення своєї національної безпеки”.

    “Сирійські демократичні сили” — це об’єднання збройної опозиції в Сирії, до якого входять курдські загони самооборони, різноманітні арабські опозиційні групи, ассирійські і туркменські загони. З ними тісно співпрацювали США під час наступу на позиції “Ісламської держави” у лютому поточного року.

    Нагадаємо, Анкара може звернутися до Москви в разі, якщо США виключать Туреччину з програми зі створення винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління F-35.

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