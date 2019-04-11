ЦВК Туреччини скасувала перемогу на виборах для шістьох мерів



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Ухвала виборчої комісії стосується шести населених пунктів у південно-східній Туреччині, де HDP показала себе найсильнішою партією

Центральна виборча комісія Туреччини майже через тиждень після муніципальних виборів скасувала перемогу шістьох мерів - представників прокурдської опозиційної Демократичної партії народів (HDP).

Це агенції dpa підтвердив у четвер, 11 квітня, речник партії.

Кожного з зазначених шести членів HDP на посаді мера замінять кандидати від правлячої турецької Партії справедливості та розвитку (AKP), які за результатами виборів посіли друге місце.

Виборча комісія напередодні пояснила своє рішення тим, що мери від HDP ще до поточних муніципальних виборів отримали заборону на здійснення владних функцій, тому не можуть обіймати посади міських голів. Демократична партія народів розкритикувала це рішення виборчкому, назвавши його свавільним, адже кандидати були допущені до виборів.

Ухвала виборчої комісії стосується шести населених пунктів у південно-східній Туреччині, де HDP показала себе найсильнішою партією. Обрані мерами кандидати були звільнені з раніше займаних посад під час масштабної хвилі звільнень після спроби путчу у Туреччині.

Як відомо, в Туреччині після невдалої спроби путчу в липні 2016 року звільнено з різних державних органів, у тому числі й з лав поліції та збройних сил, понад 110 тисяч осіб. Країною прокотилася хвиля затримань, унаслідок чого понад 200 тисяч людей на тривалі чи короткі строки опинилися за ґратами за звинуваченням у причетності до спроби державного перевороту.

Раніше повідомлялося, що партія Ердогана хоче анулювати результати виборів у Стамбулі.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його владна партія «Справедливості і розвитку» перемогла «з великим відривом» на муніципальних виборах, що пройшли у всіх провінціях країни 31 березня.

Проте за кілька днів в Стамбулі вирішили провести частковий перерахунок голосів.

Проурядові ЗМІ в своїх публікаціях заявили про те, що начебто перемога опозиційних кандидатів на виборах мерів Анкари і Стамбулу є змовою проти Туреччини так само, як протести 2013 року і спроба перевороту 2016 року.

Джерело: DW