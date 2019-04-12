Сирійські курди заявляють про провал переговорів із Дамаском



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Курди вважають, що РФ стала на бік Туреччини по ситуації в Сирії

Представник курдських організацій Сирії Бадран Джия Курд заявив про те, що переговори із Дамаском, які тривали із початку року, завершилися безрезультатно. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За його словами РФ заморозила дані переговори. На думку Бадрана Джия Курда така позиція Москви пояснюється тим, що РФ стала на бік Туреччини в рамках проведення значної кількості двосторонніх переговорів.

Минулого місяця міністр оборони Сирії заявив про те, що Дамаск поверне контроль над східними територіями країни силою, якщо курди не почнуть підкорятися режиму Башара Асада. Тим самим офіційний Дамаск відхилив пропозиції курдів щодо надання їм широкої автономії.

Також нагадаємо, що курди продовжують вести бої із Ісламською державою в Сирії.

Мустафа Балі зазначив, що загони курдів проводять зачистку мережі тунелів біля села Багус, яке було останнім оплотом Ісламської держави в Сирії. Саме там, за оцінками Сирійського центру моніторингу прав людини, можуть знаходитися як захоплені до цього полонені, так і вище керівництво ІД.

Також дана організація підтверджує той факт, що міжнародна коаліція на чолі із США продовжує наносити авіаційні удари в районі села Багус.

Нагадаємо, у березні з’явилося російське «журналістське розслідування щодо української ПВК у Сирії». В СБУ заперечують інформацію про українську присутність в Сирії.