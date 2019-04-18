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    Туреччина погрожує Північній Македонії затримати її вступ в НАТО

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    Туреччина погрожує Північній Македонії затримати її вступ в НАТО

    Анкара наполягає, щоб Північна Македонія видала 15 турецьких громадян, які є членами руху FETO проповідника Фетхуллаха Гюлена

    Туреччина погрожує затримати ратифікацію протоколу про вступ Північної Македонії в НАТО, якщо балканська країна не видасть 15 турецьких громадян, яких Анкара звинувачує в участі у невдалому перевороті в 2016 році.

    Про це повідомляє Balkan Insight.

    Анкара наполягає на тому, що 15 громадян Туреччини є членами руху FETO проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара вважає організатором спроби перевороту.

    Міністерство юстиції Північної Македонії підтвердило, що з 2018 року воно отримало кілька запитів про видачу від Туреччини.

    «В даний час є 15 запитів про екстрадицію, пов'язаних зі звинуваченнями в тероризмі. Всі ці процедури тривають, і відповідальні установи ведуть діалог», - заявили в міністерстві.

    За даними видання, прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв відкинув вимоги Анкари і отримав підтримку з боку посадових осіб Європейського Союзу, які також закликали уряд в Скоп'є відстоювати права турецьких громадян.

    Нагадаємо, у лютому Македонія змінила свою назву на Північну Македонію, як передбачав її договір із Грецією.

    Посли країн-членів НАТО 6 лютого підписали протокол про приєднання Македонії до НАТО. Тепер його має ратифікувати кожна країна-член блоку.


    Джерело: Європейська правда

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