Зрада Медведчука і Козака: ДБР відкрило кримінальне провадження

Гончаренко не раз « ловив » Медведчука на відвертій державній зраді

Медведчук допустив низку висловлювань, які можна трактувати як державну зраду

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду Медведчука і Козака. Про це на своїй сторінці в Телеграм повідомив політичний діяч Олексій Гончаренко.

«Таку інформацію я отримав від Офісу генпрокурора у відповідь на мою заяву про вчинення дій Медведчуком і Козаком, які підпадають під статтю 111 Кримінального Кодексу України (державна зрада). Мою заяву долучили до матеріалів кримінального провадження, яке уже ведеться Державним бюро розслідувань», – написав Гончаренко.

Політик уточнив: «Моя заява стосується висловлювань Медведчука (в тому числі у поєднанні з діями, вчиненими його однопартійцем Тарасом Козаком) у інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу RT. Там Медведчук коментував питання, які стосувалися введення санкцій РНБО щодо Козака, а також анулювання ліцензій 112, ZIK та NewsOne. Тоді він допустив ряд висловлювань, які можна трактувати як державну зраду», – резюмував він.

Додамо, що Служба безпеки України 30 березня провела у керівництва і представників Громадської організації «Український Вибір», лідером якої є нардеп Віктор Медведчук, 20 обшуків.