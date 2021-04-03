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    Зрада Медведчука і Козака: ДБР відкрило кримінальне провадження

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    Гончаренко не раз &laquo;ловив&raquo; Медведчука на відвертій державній зраді - Зрада Медведчука і Козака: ДБР відкрило кримінальне провадження
    Гончаренко не раз «ловив» Медведчука на відвертій державній зраді
    Фото з відкритих джерел

    Медведчук допустив низку висловлювань, які можна трактувати як державну зраду

    Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду Медведчука і Козака. Про це на своїй сторінці в Телеграм повідомив політичний діяч Олексій Гончаренко.

    «Таку інформацію я отримав від Офісу генпрокурора у відповідь на мою заяву про вчинення дій Медведчуком і Козаком, які підпадають під статтю 111 Кримінального Кодексу України (державна зрада). Мою заяву долучили до матеріалів кримінального провадження, яке уже ведеться Державним бюро розслідувань», – написав Гончаренко.

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    Зрада Медведчука і Козака: ДБР відкрило кримінальне провадження

    Політик уточнив: «Моя заява стосується висловлювань Медведчука (в тому числі у поєднанні з діями, вчиненими його однопартійцем Тарасом Козаком) у інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу RT. Там Медведчук коментував питання, які стосувалися введення санкцій РНБО щодо Козака, а також анулювання ліцензій 112, ZIK та NewsOne. Тоді він допустив ряд висловлювань, які можна трактувати як державну зраду», – резюмував він.

    Додамо, що Служба безпеки України 30 березня провела у керівництва і представників Громадської організації «Український Вибір», лідером якої є нардеп Віктор Медведчук, 20 обшуків.

    Теги: Віктор Медведчук Олексій Гончаренко державна зрада
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