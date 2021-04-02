Паломниця Марченко перевтілась у жебрачку

Марченко розігрувала сценки, ніби просить подаяння під Покровським Голосіївським чоловічим монастирем

Дружина одіозного проросійського політика Віктора Медведчука та членкиня партії «Опозиційна платформа – За життя» Оксана Марченко випустила п’яту серію свого проєкту «Паломница». Цього разу кума Путіна вирішила приміряти на себе новий образ – жебрачки.

У черговій серії Марченко розігрувала сценки, ніби просить подаяння під Покровським Голосіївським чоловічим монастирем.

Марченко начепила перуку, одягла лахміття та поспілкувалася із бідними людьми, які змушені надіятися на милостиню біля монастиря. Згодом Марченко сіла в свою автівку BMW та почала розмірковувати про злидні та «брудних, хворих та вошивих людей».

«Чому ми так боїмося жебраків і заразитися «вірусом злиднів»? Чому ми думаємо про те, що нас побачать поруч із ними, і проходимо повз? А може, питання зовсім не в грошах, а в нашій гордині – ще одному гріху, який руйнує нас зсередини?!», – запитує Марченко.

Героєм нової серії став лідер гурту «Брати Карамазови» Олег Карамазов, відомий своєю затятою підтримкою РПЦ в Україні.

У попередньому випуску «Паломниці» Марченко поділилася із глядачами думками про свого чоловіка, висловивши подив, що вони так довго живуть разом.Вона пояснила, чому в церкву не можна йти з нафарбованими губами

Раніше «Главком» повідомляв про те, що телезірка-мільярдерка Оксана Марченко стала бабусею. Також дружина Медведчука розповіла, що врятувалася від туберкульозу завдяки церкві Московського патріархату. Вона пояснила, чому в церкву не можна йти з нафарбованими губами.

У одній із серії Марченко зізналася, що їй треба працювати років сто, щоби очистити себе від гріхів.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов розповів, чому розірвав стосунки Оксаною Марченко. Він сподівався, що телеведуча та її чоловік Віктор Медведчук подарують йому мільйон, бо втратив гроші через банкрутство банку. Однак цього не трапилося.