Депутатка послухала головнокомандувача в Раді і вирішила «валити з цієї країни» (фото)

Мосійчук переконаний, що нардепка Анна Колісник має негайно скласти свої повноваження

Народна депутатка від «Слуги народу» Анна Колісник впевнена, що «треба валити з цієї країни». У такий спосіб вона відрегувала на звіт головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака про те, що Росія стягує сили до кордону з Україною. Про це повідомив народний депутат від фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко в мережі Facebook.

У мережі оприлюднили світлини, на яких видно листування Анни Колісник із невідомим. У переписці жінка пише, що «послушали Хомчака. Надо сваливать из этой страны».

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук переконаний, що після такої заяви нардепка Анна Колісник має негайно скласти свої повноваження.

«Прекрасно. Тільки запахло тим що треба боротись за національну безпеку та обороняти країну, одразу «нада валіть», – прокоментував громадський діяч Андрій Смолій.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.

Також Хомчак проінформував, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.

Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, атакож продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.