Зрозуміє навіть дитина. НАЗК спростив роз’яснення щодо заповнення декларації

Агентство публікує роз’яснення у новому форматі

Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало оновлені роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

Роз’яснення містять відповіді на найбільш розповсюджені питання щодо заповнення декларацій та фінансового контролю, які надходили до НАЗК.

Крім того, нові роз’яснення враховують останні зміни законодавства та практику проведення повних перевірок декларацій НАЗК.

Щоб відкрити документ – натисніть на нього

За даними реєстру декларацій, станом на 4 лютого, лише 54 607 суб’єктів декларування подали декларації типу «щорічна» та «після звільнення». Це трохи більше 5% від загальної кількості суб’єктів декларування у порівнянні з минулим роком.

Ознайомитися з повним текстом документа також можливо на офіційному сайті НАЗК, а його окремі частини будуть публікуватися в Telegram-каналі НАЗК.

Також роз’яснення у зручному форматі по категоріях можна знайти у базі знань НАЗК за посиланням, де працює пошук за ключовим словом.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції зробило можливим подати повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента в електронному вигляді.