Звільнилися? Не забудьте про декларацію. Як подавати документ тим, хто пішов зі служби

Якщо людина звільняється з посади, яка передбачала подання декларацій, то їй потрібно подати два типи декларації

Під час кампанії декларування-2021 документ мають подати не тільки державні службовці, які продовжують працювати, а й ті, хто звільнився у 2020. Цей документ треба подати до 31 грудня поточного року.

Про це нагадали у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

«Такі особи мають подати декларацію типу «після звільнення», а не «щорічну» декларацію. Загалом, якщо особа звільняється з посади, яка передбачала подання декларацій, то їй потрібно подати два типи декларації - перед звільненням та після звільнення», - зазначили у відомстві.

Декларація перед звільненням - документ, який потрібно подати впродовж 20 робочих днів з дня звільнення. Він охоплюватиме період, який не був охоплений попередніми деклараціями.

У НАЗК також наголосили, що у випадку звільнення під час кампанії декларування, держслужбовець має спочатку подати щорічну декларацію.

«Наприклад, дата вашого звільнення 31 січня 2021 року, отже до звільнення вам потрібно подати щорічну декларацію за 2020 рік, і лише потім подати декларацію перед звільненням, яка охоплюватиме період із 01.01.2021 по 31.01.2021 року», - пояснили в агентстві.

Натомість декларація після звільнення - декларація, яку потрібно подати на наступний рік після звільнення у період кампанії декларування, тобто з 1 січня по 31 березня наступного року. Такий документ не подається, якщо людина після звільнення з однієї посади переходить на іншу з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Декларації перед та після звільнення не подаються, якщо особа перестає бути суб’єктом декларування, наприклад згідно зі змінами, внесеними до закону, чи у зв’язку зі зміною статусу юридичної особи публічного права на юридичну особу приватного права декларації перед звільненням та після звільнення подавати не потрібно. Це пов'язано з тим, що на людину більше не поширюються вимоги фінансового контролю.

Кампанія декларування 2021 року триватиме до 31 березня.