Антикорупційне агентство спростило бізнесу подачу важливого документа

Тепер повідомити про відкриття валютного рахунку в іноземному банку можна онлайн

Тим, хто вчасно не попередить НАЗК про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента, загрожує штраф до 437,8 тисячі гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції зробило можливим подати повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента в електронному вигляді.

Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.

Така можливість уже передбачена в особистому кабінеті в Реєстрі декларацій.

Для подання повідомлення потрібно натиснути кнопку «Нове повідомлення про відкриття валютного рахунку»

Це стало можливим після того, як у кінці грудня 2020 року НАЗК провело модернізацію Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій).

«Завдяки цьому Реєстр декларацій став зручнішим у користуванні як для суб’єктів декларування, так і для інших громадян», - зазначають у НАЗК.

Водночас за необхідності суб’єкти декларування можуть подати повідомлення про відкриття рахунку в установі банку-нерезидента ними або членами їхньої сім’ї й у паперовому вигляді.

«НАЗК працює над подальшим спрощенням декларування, аби публічні службовці, які щодня працюють для розвитку України, могли витрачати менше часу і зусиль для заповнення декларації», - додали у відомстві.

Інформування НАЗК про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента передбачено статтею 52 закону України «Про запобігання корупції».

Якщо про це не повідомити або сповістити невчасно, передбачений штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (218,9 тисячі - 437,8 тисячі гривень) - ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.