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    Антикорупційне агентство спростило бізнесу подачу важливого документа

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    Тепер повідомити про відкриття валютного рахунку в іноземному банку можна онлайн&nbsp; - Антикорупційне агентство спростило бізнесу подачу важливого документа
    Тепер повідомити про відкриття валютного рахунку в іноземному банку можна онлайн 
    Фото з відкритих джерел

    Тим, хто вчасно не попередить НАЗК про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента, загрожує штраф до 437,8 тисячі гривень

    Національне агентство з питань запобігання корупції зробило можливим подати повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента в електронному вигляді.

    Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.

    Така можливість уже передбачена в особистому кабінеті в Реєстрі декларацій. 

    Для подання повідомлення потрібно натиснути кнопку «Нове повідомлення про відкриття валютного рахунку»
    Для подання повідомлення потрібно натиснути кнопку «Нове повідомлення про відкриття валютного рахунку»

    Це стало можливим після того, як у кінці грудня 2020 року НАЗК провело модернізацію Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій).

    «Завдяки цьому Реєстр декларацій став зручнішим у користуванні як для суб’єктів декларування, так і для інших громадян», - зазначають у НАЗК.

    Водночас за необхідності суб’єкти декларування можуть подати повідомлення про відкриття рахунку в установі банку-нерезидента ними або членами їхньої сім’ї й у паперовому вигляді.

    «НАЗК працює над подальшим спрощенням декларування, аби публічні службовці, які щодня працюють для розвитку України, могли витрачати менше часу і зусиль для заповнення декларації», - додали у відомстві.

    Інформування НАЗК про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента передбачено статтею 52 закону України «Про запобігання корупції».

    Якщо про це не повідомити або сповістити невчасно, передбачений штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (218,9 тисячі - 437,8 тисячі гривень) - ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

     Читайте також: Декларування доходів-2021: хто і коли повинен подавати звіт

    Теги: валютні операції бізнес декларація штраф НАЗК
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