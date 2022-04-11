ЗСУ ліквідували понад 19 тис. окупантів та 154 літаки ‒ Генштаб
Від повномасштабного вторгнення ворог втратив броньованих машин ‒ 1923 од.
фото: glavcom.ua
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
Українські військові продовжують знищувати окупантів та їхню техніку. Станом на ранок 11 квітня ЗСУ ліквідували 19 300 окупантів та 725 танків ворога, повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.04 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 19500 осіб,
- танків ‒ 725 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1923 од,
- артилерійських систем– 347 од,
- РСЗВ ‒111 од,
- засоби ППО ‒ 55 од,
- літаків – 154 од,
- гелікоптерів – 137 од,
- автомобільної техніки ‒ 1387 од,
- кораблі /катери ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒119.
- Спеціальна техніка ‒ 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», ‒ йдеться у повідомленні.
Як повідомляє розвідка Британії, ворог може застосовувати фосфорні бомби на Донеччині.
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