Ворог може застосовувати фосфорні бомби на Донеччині – розвідка Британії

Росія продовжує використовувати «некеровані бомби»

Російські окупанти можуть застосування в Маріуполі фосфорні бомби, після того, як активно використовували їх у Донецькій області. Про це повідомляє міністерство оборони Великобританії в Twitter.

У міноборони Британії підкреслили, що, те що Росія продовжує використовувати «некеровані бомби», знижує здатність військ розрізняти цілі і завдавати удари, що може привести до значного збільшення ризику нових жертв серед цивільного населення.

«Російські обстріли тривали в Донецькій і Луганській областях, українські сили відбили кілька атак, в результаті яких були знищені російські танки, автомобілі та Артилерійське обладнання», - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, окупанти обстріляли Луганщину фосфорними бомбами.

Також окупанти застосували фосфорні боєприпаси в Краматорську.