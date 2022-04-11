Ворог може застосовувати фосфорні бомби на Донеччині – розвідка Британії
Росія продовжує використовувати «некеровані бомби»
Російські окупанти можуть застосування в Маріуполі фосфорні бомби, після того, як активно використовували їх у Донецькій області. Про це повідомляє міністерство оборони Великобританії в Twitter.
У міноборони Британії підкреслили, що, те що Росія продовжує використовувати «некеровані бомби», знижує здатність військ розрізняти цілі і завдавати удари, що може привести до значного збільшення ризику нових жертв серед цивільного населення.
«Російські обстріли тривали в Донецькій і Луганській областях, українські сили відбили кілька атак, в результаті яких були знищені російські танки, автомобілі та Артилерійське обладнання», - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомлялося, окупанти обстріляли Луганщину фосфорними бомбами.
Також окупанти застосували фосфорні боєприпаси в Краматорську.