  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Ворог може застосовувати фосфорні бомби на Донеччині – розвідка Британії

    Ворог може застосовувати фосфорні бомби на Донеччині – розвідка Британії
    фото з відкритих джерел

    Росія продовжує використовувати «некеровані бомби»

    Російські окупанти можуть застосування в Маріуполі фосфорні бомби, після того, як активно використовували їх у Донецькій області. Про це повідомляє міністерство оборони Великобританії в Twitter.

    У міноборони Британії підкреслили, що, те що Росія продовжує використовувати «некеровані бомби», знижує здатність військ розрізняти цілі і завдавати удари, що може привести до значного збільшення ризику нових жертв серед цивільного населення.

    «Російські обстріли тривали в Донецькій і Луганській областях, українські сили відбили кілька атак, в результаті яких були знищені російські танки, автомобілі та Артилерійське обладнання», - йдеться в повідомленні.

    Як раніше повідомлялося, окупанти обстріляли Луганщину фосфорними бомбами.

    Також окупанти застосували фосфорні боєприпаси в Краматорську.

    Теги: росія окупанти війна Велика Британія бомбардування Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ворог може застосовувати фосфорні бомби на Донеччині – розвідка Британії