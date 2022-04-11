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    Окупанти обстріляли ще одну залізничну станцію на сході України

    Ворог пошкодив&nbsp;п&rsquo;ять локомотивів, колії та контактну мережу - Окупанти обстріляли ще одну залізничну станцію на сході України
    Ворог пошкодив п’ять локомотивів, колії та контактну мережу
    фото: t.me/zalizni_zminy

    Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу немає

    У ніч на 11 квітня ще одна залізнична станція потрапила під обстріл російських окупантів. Як повідомляє голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін, це сталося на сході України.

    «Сьогодні вночі ще одна залізнична станція на сході країни потрапила під обстріл російських військ. Вони продовжують прицільно бити по залізничній інфраструктурі», – заявив він.

    Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу немає. Проте були пошкоджені п’ять локомотивів, колії та контактна мережа.

    Більш детальної інформації про те, де стався обстріл, чиновник не надає.

    Нагадаємо, 8 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по вокзалу у Краматорську, де тисячі людей очікували евакуаційний потяг.

    Кількість жертв в результаті обстрілу вокзалу збільшилося до 57 осіб, серед них п’ятеро дітей.

    Згодом Пентагон підтвердив, що Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську.

    Як повідомлялося, Євросоюз назвав Росію винною у трагедії Краматорська.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл потяг залізниця Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли ще одну залізничну станцію на сході України