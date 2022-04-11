Оборона України. Ситуація в регіонах на ранок 11 квітня

Луганщина залишається гарячою зоною дій орків

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині.

Ситуація в регіонах станом на 8.00:

Харків : вночі знову тривали артилерійські обстріли окупантів, наявність постраждалих встановлюється.

По області найгарячішим напрямком лишається Ізюм, ідуть бої.

Луганщина залишається гарячою зоною дій орків. В Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній зазнали пошкоджень багатоповерхівки та приватні будинки. На Кремінщині через обстріли зайнялася суха трава.

Посилена евакуація – на 11 квітня призначено шість додаткових евакуаційних поїздів із Луганщини та Донеччини

Донеччина: Авдіївка, Вугледар, Мар'їнка, Новолуганське – обстріли. Пошкоджені багатоповерхівки і приватне житло.

На даний час відомо про щонайменше одного загиблого та двох поранених.

Миколаївщина: вночі було три ракетних удари по місту та області. Попередньо без жертв. Ушкодження об'єктам інфраструктури встановлюються. Працювала наша ППО, уламки потрапили до лісного масиву. Станом на 23.30 пожежу було локалізовано.

На Херсонщині: тривають вибухи та обстріли. Сили орків зосереджені в окупованих селах Херсонщини.

Область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Жодну допомогу окупанти не пропускають.