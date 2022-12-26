ЗСУ назвали ціль №1 повітряних атак Росії по Україні

Речник Повітряних сил зазначив, що найбільше ракет росіяни направляють на об'єкти паливно-енергетичного сектору

Столиця залишається першочерговою ціллю для повітряних атак РФ. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ефірі телемарафону.

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Він нагадав, що російська армія намагалася захопити Київ з перших днів повномасштабного вторгнення. Тоді окупанти висаджували десанти, прагнули захопити столичні аеродроми і в цілому сформувати кільце оточення навколо міста.

Зараз, коли Росія веде кампанію масованих повітряних ударів, загальні пріоритети залишилися колишніми. «Найбільше атакують столицю. Зрозуміло, що столиця – це ціль №1 для ворога», – заявив Гнат.

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Речник Повітряних сил зазначив, що найбільше ракет росіяни направляють на об'єкти паливно-енергетичного сектору, а зовсім не на військові цілі.

Нагадаємо, триває 306-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.