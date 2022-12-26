На Луганщині окупанти зазнають серйозних втрат – Генштаб

За добу артилеристи уразили два райони зосередження живої сили окупантів

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 26 грудня

Триває 306-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 грудня.

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Минулої доби противник завдав один авіаційний та п’ять ракетних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

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На Сіверському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах більш як 25 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Стельмахівка, Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

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На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів. А наші ракетники та артилеристи уразили дев’ять пунктів управління, два райони зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти противника.

Втрати окупантів

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області в обладнаний окупантами військовий шпиталь за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців РФ.

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У місті Горлівка Донецької області через нестачу донорської крові всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку.

Як повідомлялося, на Луганщині в районі Сватове – Кремінна тривають позиційні бої. Російські окупанти перекинули до цього сектору додаткові сили, зокрема найманців із ПВК «Вагнер», зокрема колишніх ув'язнених.