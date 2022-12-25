Окупанти встановили в зруйнованому Маріуполі новорічну ялинку

Ялинку для Маріуполя привезли з Росії

В окуповане місто привезли ялинку з Санкт-Петербурга

Окупанти встановили у знищеному ними вщент Маріуполі новорічну ялинку. Дерево привезли з Росії. Колаборант і «очільник» окупаційної «адміністрації» Костянтин Іващенко похвалився, що головний символ прийдешнього року – подарунок уряду Санкт-Петербурга.

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Потуги окупантів створити ілюзію свята особливо добре видно, якщо переглянути минулорічне різдвяне відео з ошатного портового міста.

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Ще одну ялинку встановили у парку «Веселка», що на проспекті Перемоги у Маріуполі. На знімку видно, що ялинка – чи не єдина «світла пляма» у тій місцевості, адже РФ зруйнувала інфраструктуру міста на 95%. Це дерево окупованому місту влада Тульської області.

Тим часом, у мережі можна знайти фото торішньої ялинки. Її встановлювали на Площі Свободи, навпроти драматичного театру.

Нагадаємо, в Маріуполі російські загарбники рівняють із землею будівлю Драматичного театру.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому Маріуполі росіяни почали зносити будинки в історичному центрі міста.

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Додамо, наразі у Маріуполі кількість окупантів в рази перевищує кількість місцевого населення.