ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали нищівних ударів по ворогу

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 19 грудня

Триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 19 грудня.

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Протягом минулої доби російські окупанти завдали чотири ракетних та сім авіаційних ударів за допомогою БПлА типу Shahed-136, а також здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти, цивільна інфраструктура та мирне населення.

Поточну добу противник розпочав із застосування ударних БПлА, детальна інформація буде надана після уточнення.

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Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області та Білокопитове -Сумської.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Ягідне, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

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На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та реактивної артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано біля Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник уражав з реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області; Червоногригорівка і Нікополь - Дніпропетровської та Садове, Херсон, Комишани і Кізомис Херсонської області. Є постраждалі серед мирних жителів.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація протягом минулої доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

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Наші захисниками збили cім БпЛА типу Shahed-136.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, два склади боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Зоопарк».

Дії загарбників на окупованих територіях

Окупанти продовжують обшуки населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам.

Збільшилась кількість загарбників у населених пунктах Мелітопольського району. Крім того, російські окупанти розглядають можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога.