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Одразу збили ціль: ЗСУ уперше випробували в бою британські ракети Martlet (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Одразу збили ціль: ЗСУ уперше випробували в бою британські ракети Martlet (відео)
Martlet – легка багатоцільова керована ракета
фото: скріншот з відео

Українські військові під час першого запуску одразу ж збили ціль – російський безпілотник «Орлан»

Українські військові вперше випробували у бою легкі багатоцільові керовані ракети Martlet, створені для потреб військових Великої Британії. Під час першого запуску одразу ж збили ціль – російський безпілотник «Орлан». Про це повідомили у Military Media Center.

«Будь-яка зброя, яка потрапляє до рук наших військових, завжди стає ефективним інструментом у протистоянні російському агресору. Це твердження українські воїни давно зробили аксіомою. І ворог вже добре знає, що спокою в нашій країні йому не буде ніде – ні на суші, ні на воді, ні, особливо, в українському небі», – заявляють у центрі.

Martlet – легка багатоцільова керована ракета, класу «повітря-поверхня», «земля-повітря» та «земля-поверхня», розроблена компанією Thales Air Defence для військових Великої Британії.

Велика Британія замовила тисячу таких ракет ще у 2013 році. Martlet створені на ПЗРК Starburst, який раніше використовували у британській армії. Наразі такі ракети перебувають на озброєнні Великої Британії, Індонезії та України.

Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

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Теги: безпілотник росія війна зброя ЗСУ

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