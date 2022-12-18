Зеленський назвав цілі ЗСУ у війні

Зеленський: «Нас не зацікавлять чужі землі»

У війні з Росією Україну цікавить виключно повернення українських земель. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

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Зокрема, у Зеленського запитали, чи колись поновляться переговори з Росією з огляду на те, що немає мети дійти до Москви, як це було у 1945 році у випадку з Берліном.

«Нас не цікавить Москва. Нас не цікавить Санкт-Петербург. Нас не зацікавлять чужі землі. Нас не цікавить життя Російської Федерації. Тому нас цікавить тільки наша земля. І ми хочемо її деокупувати. Ось і все. Розмовляти з Росією треба, з тією Росією, яка готова поважати вас. Яка готова говорити не зброєю, а словами. Яка готова вам віддати, тим чи іншим шляхом, ваші законні території згідно з міжнародним правом. От із цією Росією можна буде говорити. Але не з нацистською», – наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, триває 298-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них - Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині.