Чи посилять рашисти перед Новим роком ракетний терор – оцінка ЗСУ

За словами Юрія Ігната, ворог обирає таку ціль, щоб завдати українській державі якомога сильнішого болю

Російський ракетний терор не обов'язково може посилитися ближче до Нового року. Тому не варто пов'язувати дії ворога до дат. Таку заяву зробив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі «УНІАН».

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За його словами, в окупантів розписані «пріоритетні цілі» в нашій країні.

«Наше Головне управління розвідки порадило не прив'язуватися до дат, що вони можуть там нас «вітати». Ну, можна, так, прив'язуватися – не прив'язуватися – у них є чіткий план, у них розписані пріоритетні цілі в Україні. Перший пріоритет, другий, третій», – розповів Ігнат.

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Своєю чергою він зазначив, противник обирає таку ціль, щоб завдати українській державі якомога сильнішого болю.

«І, залежно від того, де нам буде болючіше, вони туди і б'ють – якомога підліше, якомога нахабніше і болючіше. А якщо є можливість прив'язатися трохи до дати, щоб догодити диктатору (Путіну – ред.), і для російського народу теж потрібно працювати, на публіку внутрішню... – це може бути цілком», – підсумував Ігнат.

Раніше заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький зробив заяву, що після звільнення Херсона на півдні війна вступила в нову фазу.