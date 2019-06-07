Зубко: Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві «Ж»



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Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко

Міністр регіонального розвитку наголосив, що потрібно рухатися у напрямку до класу «А»

Весь клас енергоефективності в Україні наразі відповідає букві «Ж», а треба рухатися до класу «А». Про це заявив віцепрем'єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко під час години запитань до уряду 7 червня, трансляцію вів канал «Рада».

«І ця буква «Ж» відповідає взагалі всьому класу енергоефективності зараз в країні. Тому зараз нам потрібно рухатися до класу «А», класу «Б», класу «С», як це відбувається практично в європейських країнах. І саме підтримка від державних інструментів, теплих кредитів, фонду енергоефективності, повинна дати можливість вийти країні з класу «Ж» до класу «А» найближчими роками», - сказав Зубко.

З його слів випливає, що для відслідковування ефективності запроваджених заходів дуже важливі сертифікація і аудит.

«Ми побачили при перших сертифікатах, що два будинки-близнюки, які народжені 65 року, які один з них практично нічого не робив за роки свого існування по модернізації, а інший поряд будинок, який провів модернізацію, який утеплився, який поміняв вікна в під’їздах, який вкладав кошти і прагнув для того, щоб зменшити свою енергію, виявилось, що вони знаходяться абсолютно на практично однаковій межі по енергоефективності, практично в класі «Ж», - розповів міністр регіонального розвитку.

Раніше Зубко наголошував, що українцям не варто чекати зниження ціни на газ.