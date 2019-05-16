Японія надасть Україні $ 2,82 млн на відновлення Донбасу та гуманітарні потреби



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Фото: Укрінформ

Посол Японії в Україні Такаші Кураі наголосив, що починаючи із 2014 року Японія надає кошти для підтримки населення східних областей Україн

Уряд Японії надасть 2,82 млн дол. США Україні для задоволення гуманітарних потреб, підтримки вразливих верств населення, відновлення східних областей України та закупівлі медичного обладнання для госпіталю Міністерства оборони. Про це на прес-конференції повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Такаші Кураі, передає «Укрінформ».

«Уряд Японії ухвалив рішення надати черговий транш допомоги людям, які проживають на сході України», - сказав він.

За словами посла, Японія тривалий час стабільно підтримує Україну, кошти направлялися на розвиток інфраструктури, транспорту, охорони здоров’я.

«Сукупний обсяг фінансування із часів незалежності України становить 3,1 млрд дол. США. З часу Революції гідності ми посилили свою підтримку. Сумарно вона становить 1,87 млрд дол. США», - додав Такаші Кураі.

Посол наголосив, що починаючи із 2014 року Японія надає кошти для підтримки населення східних областей України. «Вона реалізовувалася безпосередньо у Донецькій та Луганській областях. Впроваджувалися ці проекти у співпраці з ООН та іншими міжнародними організаціями. Сумарно ця підтримка становить 47 млн дол.», - нагадав він.

Як зазначила координатор системи ООН в Україні, гуманітарний координатор Оснат Лубрані, допомога надаватиметься в рамках чотирьох проектів, що будуть впроваджуватись агенціями системи ООН в Україні, зокрема, Програмою розвитку ООН (ПРООН), Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Управлінням ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС).

«Підтримка, яку надає уряд Японії, є надзвичайно важливою для того, щоб змінити ситуацію на Донбасі», - переконана вона.

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко подякував міжнародним партнерам за допомогу.

«Ці кошти надаються уряду Україну, але вони безпосередньо спрямовуються для людей, які проживають на Сході», - запевнив він.