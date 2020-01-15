Зустріч 16 грудня на «плівках Гончарука» підтвердили світлини з сайту Нацбанку



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Нацбанк в грудні описував зустріч як «розмова за чашкою кави»

Прем’єр-міністра Олексія Гончарука з Катериною Рожкова і міністрами фінансів і економіки,

Про зустрічзапис якої злили в Інтернет, де вони несхвально відгукувалися про президента і обговорювали, як йому пояснити зростання курсу гривні, виявляється, описувалася в Facebook НБУ в той же день – 16 грудня.

Нацбанк опублікувавши фото її учасників за круглим столом.

«Зустрічі у форматі «на каву» мають виключно координаційний характер та є майданчиком для діалогу, а не для ухвалення рішень. В них беруть участь Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, Голова Національного банку України Яків Смолій, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, Міністр фінансів України Оксана Маркарова, члени Правління центробанку, заступники міністрів фінансового та економічного блоку уряду», - йшлося в повідомленні.

Так, в рамках зустрічі 16 грудня йшлося переважно про зміцнення курсу гривні та його вплив на інфляцію та економічне зростання. Зокрема, представники Національного банку відзначили, що це є позитивним для економіки в цілому, хоча в короткостроковій перспективі може мати певний негативний вплив на окремих сегментах.

Раніше у мережі з’явився аудіозапис прослушки наради у Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.